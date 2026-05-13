Özkan Yalım hakkında etkin pişmanlık sürecinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Barış Yarkadaş, cezaevi nakline ilişkin dikkat çeken bilgileri paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 13.05.2026 21:04
Haber Güncellenme Tarihi: 13.05.2026 21:08
Tutuklandıktan sonra görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdiği belirtilen Yalım’ın, Silivri Cezaevi’nden Çorlu Cezaevi’ne nakledildiği açıklandı. gazeteci Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre tv100 ekranlarında kamuoyuyla paylaşıldı.
Canlı yayında yaptığı açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde Özkan Yalım, Silivri Cezaevi'nden Çorlu Cezaevi'ne nakledildi. İtiraflardan sonra Silivri Cezaevi'nde kalması çok zorlaştı.” ifadelerini kullandı.
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğine yönelik bilgiler daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Nakil kararının ardından cezaevi sürecine ilişkin ayrıntılar yeniden gündeme geldi.
Etkin pişmanlık sonrası dikkat çeken nakil
