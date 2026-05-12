*Trump İran açıklamasında Çin’e hangi mesajı verdi?
Trump İran açıklamasında Çin’e yönelik enerji ve diplomasi mesajları verdi. İran’ın nükleer programına ilişkin ifadeler dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 12.05.2026 23:05
Haber Güncellenme Tarihi: 12.05.2026 23:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesinde İran’ın nükleer programı ve bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirtirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu konuyu kapsamlı şekilde görüşeceğini söyledi. Açıklamalar sonrası enerji piyasaları ve diplomatik temaslara yönelik beklentiler yeniden gündeme geldi.
Trump, İran yönetiminin daha önce nükleer program konusunda belirli başlıklarda uzlaşmaya yakın mesajlar verdiğini ancak son iletilerin beklentileri karşılamadığını ifade etti. ABD Başkanı, “İran nükleer silaha sahip olamaz. Olamayacak.” dedi.
Çin ile enerji ve İran gündemi öne çıktı
Bir basın mensubunun Çin Devlet Başkanı Şi’ye vereceği mesajı sorması üzerine Trump, İran ve enerji akışlarının görüşmelerin merkezinde yer alacağını belirtti. Trump, Çin’in bölgeden yüksek miktarda petrol aldığını ifade ederek enerji ticaretine dikkat çekti.
ABD Başkanı, “Bununla ilgili uzun bir görüşme yapacağız. Bu bölgeden büyük miktarda petrol alıyorlar.” açıklamasını yaptı.
İran ile anlaşma mesajı verdi
Trump, İran konusunda iki seçeneğin bulunduğunu savunarak diplomatik çözüm vurgusu yaptı. İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durduracağına “yüzde 100” emin olduğunu söyleyen Trump, görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
WABC Radyo’ya verdiği röportajda Trump, İranlı yetkililerin zenginleştirilmiş uranyumu ABD’ye teslim etmeyi teklif ettiğini öne sürdü. Trump ayrıca İran’daki vurulan nükleer tesislerde bulunan nükleer materyallerin çıkarılması konusunda da temasların devam ettiğini söyledi.
Ateşkes açıklaması dikkat çekti
Beyaz Saray’da yaptığı değerlendirmede ateşkes sürecinin kırılgan olduğunu belirten Trump, İran’dan gelen son öneriyi “aptalca” olarak nitelendirdi. Ateşkesin “yaşam desteğine bağlı durumda” olduğunu ifade eden Trump, sürecin hassasiyetini koruduğunu söyledi.
Trump ayrıca İran konusunda herhangi bir baskı altında olmadığını belirterek, “Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz, elimizde birçok koz var.” ifadelerini kullandı.
Küba açıklaması da gündeme geldi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Küba’nın ABD’den yardım istediğini belirtti. Trump, Küba ile görüşmeler yapılacağını ifade ederken, ülkeyi “çökmüş bir devlet” olarak tanımladı.
Daha önce yaptığı açıklamalarda “özgür Havana’yı” ziyaret etmek istediğini söyleyen Trump, İran gündeminin ardından Küba konusuna odaklanacaklarını da dile getirmişti.
