Bolu Belediyesi soruşturmasında iddianame detayları
Bolu Belediyesi soruşturmasında hazırlanan iddianamede reklam sözleşmesi, bağış ve ruhsat süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 13.05.2026 19:04
Haber Güncellenme Tarihi: 13.05.2026 19:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesine yönelik yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığının müşteki kurumlar arasında yer aldığı 178 sayfalık iddianamede, 7’si tutuklu toplam 19 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi. İddianamede, Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında farklı suçlardan toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede soruşturmanın, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine başlatıldığı belirtildi. Dosyada 41 kişinin mağdur sıfatıyla yer aldığı kaydedildi.
Reklam sözleşmesi baskısı iddiası
İddianamede yer alan bilgilere göre, Tanju Özcan’ın makamında zincir market temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirildiği ve bazı firmalardan Bolu Bel Sanayi ve Ticaret AŞ ile reklam sözleşmesi imzalamalarının istendiği öne sürüldü.
Sözleşmeyi kabul etmeyen firmalara daha önce uygulanmayan yoğunlukta denetimler yapıldığı iddia edilen iddianamede, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T. ve zabıta müdürü H.Y’nin birlikte hareket ettiği değerlendirildi.
Dosyada, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız’ın cezaevinde verdiği ifadenin soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldığı belirtildi. Sarıyıldız’ın ifadesinde, marketlere sözleşme baskısı yapıldığı ve bağış organizasyonlarının Tanju Özcan’ın talimatıyla yürütüldüğü iddia edildi.
Ruhsat ve hak ediş süreçleri dosyada yer aldı
İddianamede “ruhsat olayı” başlığı altında, Bolu’da faaliyet gösteren bir müteahhitten ruhsat ve belediye işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin lira talep edildiği öne sürüldü.
Söz konusu paranın bir bölümünün nakit teslim edildiği, bir kısmının ise BolSev hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Soruşturma sürecinde bu tutarların müştekiye farklı açıklamalarla geri gönderildiği kaydedildi.
“Hak ediş olayı” bölümünde ise belediyeden ödeme süreçlerinin hızlandırılması amacıyla bir şirket yetkilisinden vakfa yardım talep edildiği ifade edildi. Dosyada, 10 milyon liralık yardım konusunda anlaşma sağlandığı ve müştekinin 2 milyon 500 bin liralık hak edişinin vakfa mahsup edilmesi için dilekçe verdiği bilgisi yer aldı.
Kurban bağışı ve beton iddiaları
“Kurban olayı” başlığı altında, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde BolSev Vakfı aracılığıyla sosyal medya üzerinden bağış kampanyası düzenlendiği belirtildi. İddianamede, toplanan 845 bin lira karşılığında kurban kesimi yapılmadığı ve bu kapsamda “nitelikli dolandırıcılık” suçunun işlendiğinin değerlendirildiği ifade edildi.
“Beton olayı” bölümünde ise belediyeye bağlı şirketten beton alınmasının teklif edildiği, teklifin reddedilmesi üzerine müştekiye yönelik baskı niteliğinde ifadeler kullanıldığı öne sürüldü. İddianamede, müştekinin teklifi kabul etmemesi nedeniyle suçun teşebbüs aşamasında kaldığı değerlendirmesine yer verildi.
Tanju Özcan hakkındaki ceza talebi
İddianamede Tanju Özcan hakkında 6 kez “icbar suretiyle irtikap”, 3 kez “irtikaba teşebbüs”, 34 kez “nitelikli dolandırıcılık” ve 1 kez “rüşvet” suçlaması yöneltildi. Özcan’ın toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız hakkında ise 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, şüphelilerin bazı mağdurların zararlarını etkin pişmanlık kapsamında giderdiğine ilişkin dekontların dosyaya sunulduğu bilgisi de yer aldı.
