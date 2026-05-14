Engelli bireyler için sigorta sektöründe yeni eğitim modeli
İstanbul’da gerçekleştirilen lansman ve iş birliği buluşmasında, Dünya Engelliler Birliği ile Dünya Engelliler Vakfı’nın erişilebilirlik, sosyal kapsayıcılık ve engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımına yönelik yürüttüğü projeler kamuoyu ile paylaşıldı. Programda eğitim, istihdam, sosyal yaşam ve mesleki gelişim alanlarında geliştirilen yeni çalışmalar tanıtılırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kurumsal iş birliklerine ilişkin bilgiler de aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 14.05.2026 18:20
Haber Güncellenme Tarihi: 14.05.2026 18:28
Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve 120 ülkede temsilciliği bulunan Dünya Engelliler Vakfı’nın Başkanı Metin Şentürk, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü şekilde yer almasına yönelik projelerin sürdürülebilir sosyal dönüşüm açısından önem taşıdığını belirtti. Vakıf bünyesinde yürütülen çalışmaların eğitimden kültür-sanata, istihdamdan sosyal yaşama kadar farklı alanları kapsadığı ifade edildi.
AXA Sigorta ile mesleki eğitim programı geliştirildi
Dünya Engelliler Birliği, Dünya Engelliler Vakfı ve AXA Sigorta iş birliğiyle geliştirilen mesleki eğitim ve istihdam programının, Artse Reasürans ve Sigorta Brokerliği AŞ öncülüğünde yürütüldüğü açıklandı. Projenin teknoloji altyapısının ise Finsuretechs tarafından desteklendiği bildirildi.
Program kapsamında engelli bireylerin erişilebilir dijital eğitim platformu üzerinden temel sigortacılık, MS Office ve sektörel yetkinlik alanlarında eğitim alması hedefleniyor. Eğitim süreçlerini tamamlayan katılımcıların SEGEM sertifikası sınavına hazırlanarak sigorta sektöründe istihdama katılması amaçlanıyor.
2 bin kişilik istihdam hedefi açıklandı
Projeyle birlikte en az 2 bin engelli bireyin iş hayatına kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi. Çalışmanın, sigorta sektöründe kapsayıcı istihdam modelinin geliştirilmesine katkı sunmasının yanı sıra sürdürülebilir sosyal etki oluşturması planlanıyor.
İş birliğinin, AXA Sigorta’nın kapsayıcılık yaklaşımı ile Dünya Engelliler Birliği’nin uluslararası sosyal kapsayıcılık misyonunu ortak zeminde buluşturduğu ifade edildi. Projenin yalnızca eğitim odaklı değil, aynı zamanda engelli bireylerin ekonomik bağımsızlığını destekleyen bir sosyal dönüşüm modeli olarak yapılandırıldığı aktarıldı.
Uluslararası iş birlikleri gündeme geldi
Lansmanda paylaşılan projelerin insan hakları, fırsat eşitliği, erişilebilirlik ve sürdürülebilir sosyal kalkınma perspektifiyle geliştirildiği vurgulandı. Kurumların, engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha aktif, üretken ve bağımsız bireyler olarak yer almalarını destekleyen ulusal ve uluslararası projeler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
