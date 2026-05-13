Nefes kesen derbide kazanan Beşiktaş GAİN oldu

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda 85-72 mağlup etti. Derbide ilk periyot fark yarattı.
Haber Giriş Tarihi: 13.05.2026 22:10
Haber Güncellenme Tarihi: 13.05.2026 22:17
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip mücadeleden 85-72 galip ayrılırken, maçın ilk bölümünde kurduğu üstünlük sonucu belirledi. Derbinin ardından gözler normal sezonun son haftalarındaki sıralama yarışına çevrildi.
Karşılaşmaya Lemar ve Sertaç Şanlı’nın dış atışlarıyla başlayan Beşiktaş GAİN, yakaladığı 24-1’lik seriyle erken fark oluşturdu. Fenerbahçe Beko ilk sayısını periyodun bitimine 2 dakika 36 saniye kala Mikael Jantunen’in serbest atışıyla buldu. İlk çeyrek siyah-beyazlıların 26-9 üstünlüğüyle tamamlandı.
İlk yarıda fark 21 sayıya çıktı
İkinci periyotta ev sahibi ekip farkı azaltmaya çalışsa da Beşiktaş GAİN savunmadaki sert oyununu sürdürdü. Hücumda da etkili performans gösteren konuk ekip soyunma odasına 49-28 önde gitti.
İkinci yarının başında karşılıklı basketler gelirken Fenerbahçe Beko dış atış savunmasında zorlandı. Sarı-lacivertliler hücumda üretkenlik sağlasa da farkı tek hanelere çekmekte gecikti. Üçüncü periyot sonunda skor 65-52 Beşiktaş GAİN lehine oldu.
Fenerbahçe Beko’nun dönüşü yeterli olmadı
Son çeyrekte Wade Baldwin’in sayılarıyla ritim yakalayan Fenerbahçe Beko, bitime 7 dakika 51 saniye kala farkı tek haneye indirdi. Ancak dış şutlarda istediği isabet oranını yakalayamayan sarı-lacivertliler geri dönüşü tamamlayamadı. Beşiktaş GAİN parkeden 85-72 galibiyetle ayrıldı.
Konuk ekipte Mathews 16, Dotson 14 ve Lemar 12 sayıyla öne çıktı. Fenerbahçe Beko’da ise Melli 12 ve Onuralp Bitim 11 sayıyla mücadele etti.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı salondaydı
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig’inde 2025/2026 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı oyuncuları da derbiyi salondan takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar kadın futbol takımını tribünlerde alkışladı.
