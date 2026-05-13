Meteorolojiden 34 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların birçok bölgede etkili olması bekleniyor.

Haber Giriş Tarihi: 13.05.2026 21:59
Haber Güncellenme Tarihi: 13.05.2026 22:05
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre 34 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandığını duyurdu. Yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ulaşım, sel ve su baskını riskini artırabileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların güncel hava durumu verilerini takip etmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sarı kod verilen illerin yer aldığı Türkiye haritası kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada özellikle kısa süreli ancak yerel olarak kuvvetli yağışların birçok bölgede etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Ege ve Marmara’da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güney ve batısı, İzmir’in iç kesimleri, Manisa, Aydın’ın doğusu, Bursa’nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani yağışların özellikle düşük kotlu bölgelerde su baskınlarına neden olabileceğine dikkat çekti. Bölgede etkili olması beklenen yağışların gün içerisinde aralıklarla sürebileceği ifade edildi.

Karadeniz ve İç Anadolu için uyarı yapıldı

Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleriyle birlikte Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor. Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun’da da aralıklı ve yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

İç Anadolu’da ise Eskişehir, Ankara, Konya’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji, gök gürültülü sağanakların yer yer kısa süreli kuvvetli olabileceğini bildirdi.

Akdeniz’de sağanak etkisini artıracak

Mersin, Adana ve Osmaniye’nin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısında aralıklı kuvvetli sağanak bekleniyor. Burdur’un doğusu ve Isparta çevrelerinde de gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

