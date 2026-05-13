TBMM’de süreç oturumu yeter sayı sağlanamayınca kapandı
TBMM’de süreç oturumu yeter sayı sağlanamayınca kapandı. Muhalefetin önerisi görüşülürken iktidar silah bırakma şartını yine gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 13.05.2026 22:55
Haber Güncellenme Tarihi: 13.05.2026 22:57
TBMM Genel Kurulu’nda “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin grup önerisi görüşüldü. Muhalefet partileri demokratik ve yasal düzenlemelerin hızlandırılması çağrısı yaparken, AK Parti ise düzenlemeler için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğini savundu. Oylama öncesinde yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı sağlanamayınca birleşim kapatıldı. Sürecin Meclis gündemindeki seyri ise siyasi partilerin önümüzdeki günlerde atacağı adımlarla birlikte izlenmeye devam edecek.
Yeni Yol Partisi’nin grup önerisi üzerine söz alan Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu’nda yer alan maddelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kaya, demokratik adımların silah bırakma şartına bağlanmasını eleştirirken, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması ile kayyım uygulamasının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
Muhalefet düzenleme çağrısını yineledi
DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, İnfaz Yasası ve Terörle Mücadele Yasası’nda düzenlemelerin gecikmeden yapılması gerektiğini ifade etti. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ise barış konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtirken, İYİ Parti sürece yönelik eleştirilerini tekrar gündeme taşıdı.
AK Parti silah bırakma şartını yineledi
Eleştirilere yanıt veren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, sürecin en kritik aşamasının PKK’nin silah bırakması ve feshi olduğunu söyledi. Yüksel, yasal düzenlemelerin ancak ilgili kurumların teyidi sonrasında gündeme gelebileceğini ifade etti.
Yüksel, “Bu süreçte artık geri dönüş yoktur” değerlendirmesinde bulunurken, muhalefetin genel görüşme açılmasına yönelik önergesine destek vermediklerini açıkladı.
Yoklamada yeter sayı sağlanamadı
Görüşmelerin ardından muhalefetin talebi üzerine yoklama yapıldı. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, iki kez gerçekleştirilen yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamadığını açıkladı.
Bunun üzerine TBMM Genel Kurulu birleşimi, yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapatıldı.
