Trump’tan Şi Cinping görüşmesine ilişkin yeni açıklama
Trump, Şi Cinping ile yaptığı görüşmede Çin'in İran'a askeri yardım yapmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için destek vereceğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 14.05.2026 19:30
Haber Güncellenme Tarihi: 14.05.2026 19:33
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, görüşmede İran’ın nükleer faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin ele alındığını belirtti. Açıklamalar, küresel enerji piyasaları ve Orta Doğu’daki diplomatik temaslar açısından dikkatle izleniyor.
Trump, Şi Cinping’in İran’a askeri yardım sağlanmayacağını ifade ettiğini söyledi. ABD Başkanı ayrıca Çin liderinin, İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini aktardı.
Wall Street Journal’ın Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre görüşmede Hürmüz Boğazı da ana gündem başlıklarından biri oldu. İki liderin, boğazın uluslararası deniz trafiğine açık kalmasının önemine vurgu yaptığı belirtildi.
Hürmüz Boğazı vurgusu öne çıktı
Trump’ın açıklamasına göre Şi Cinping, Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kapasiteyle açık tutulması için destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Görüşmede enerji arz güvenliği ve küresel ticaret akışının korunmasına yönelik mesajlar verildi.
Beyaz Saray kaynakları, liderlerin İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol oluşturmaması ve gemi geçişlerinden ek ücret talep etmemesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardığını aktardı.
Küresel enerji piyasaları gelişmeleri izliyor
Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği stratejik geçiş noktaları arasında yer alıyor. Bölgedeki gelişmeler, petrol fiyatları ve küresel enerji tedarik zinciri açısından yakından takip ediliyor.
Trump’ın açıklamaları sonrası piyasalarda, ABD-Çin diplomatik temaslarının Orta Doğu’daki gerilime etkisine ilişkin değerlendirmeler öne çıktı. Önümüzdeki süreçte taraflardan yapılacak yeni açıklamalar ve bölgedeki diplomatik adımlar izlenecek.
