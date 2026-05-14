Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışan anneler için yeni sosyal güvenlik adımı
Çalışan anneler için yeni sosyal güvenlik adımı kapsamında analık izin süreleri uzatılırken, 2026’nın ilk çeyreğinde milyarlarca liralık destek sağlandı.
Haber Giriş Tarihi: 14.05.2026 21:11
Haber Güncellenme Tarihi: 14.05.2026 21:15
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda düzenlenen Sosyal Güvenlik Haftası Programı’nda çalışan annelere yönelik yeni sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. “Aile Yılı” kapsamında yürütülen düzenlemeler çerçevesinde analık izin sürelerinin artırıldığını belirten Işıkhan, 2026 yılının ilk çeyreğinde annelere toplam 3 milyar 742 milyon lira analık ödeneği ile yaklaşık 140 milyon lira emzirme ödeneği verildiğini açıkladı. Düzenlemelerin sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığını artırması bekleniyor.
Çalışma hayatında aile yapısını destekleyen politikaların sürdürüldüğünü ifade eden Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “Aile Yılı” vizyonu doğrultusunda yeni uygulamaların devreye alındığını söyledi.
Analık izin süreleri yeniden düzenlendi
Yeni düzenleme kapsamında tekil gebeliklerde analık izin süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. Çoğul gebeliklerde ise izin süresi 18 haftadan 26 haftaya yükseltildi.
Bakan Işıkhan, çalışan annelerin sosyal güvenlik haklarının güçlendirilmesine yönelik uygulamaların sürdüğünü belirterek, analık ve emzirme ödeneklerinin aile ekonomisine katkı sunduğunu ifade etti.
İlk çeyrekte milyarlarca liralık ödeme yapıldı
Açıklanan verilere göre 2026 yılının ilk üç ayında annelere 3 milyar 742 milyon lira analık ödeneği sağlandı. Aynı dönemde yaklaşık 140 milyon lira emzirme ödeneği ödemesi gerçekleştirildi.
Ödemeler, SGK üzerinden yürütülen sosyal güvenlik destek programları kapsamında yapıldı. Bakanlık, çalışan kadınların iş yaşamında daha güçlü şekilde yer almasına yönelik destek mekanizmalarının devam edeceğini bildirdi.
Sosyal güvenlikte dijitalleşme vurgusu
Programda konuşan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminde dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerine de dikkat çekti. Kayıt dışı istihdamın azaltılması, aktif sigortalı sayısının artırılması ve sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti.
Yapay zeka destekli hizmet modellerinin yaygınlaştırılmasının planlandığını ifade eden Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin genç nüfus için daha güçlü hale getirilmesi amacıyla çalışmaların süreceğini söyledi.
