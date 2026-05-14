Ahmet Akın’dan AK Parti’ye geçiş iddialarına açıklama
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kamuoyunda gündeme gelen “AK Parti’ye geçiş” iddialarına ilişkin tv100’e açıklamada bulundu. Akın, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hafta sonu düzenlenecek CHP mitingini işaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 14.05.2026 22:55
Haber Güncellenme Tarihi: 14.05.2026 23:00
tv100’de Murat Gezici’ye konuşan Ahmet Akın, geçtiğimiz hafta Balıkesir’de CHP’nin büyükşehir belediye başkanları toplantısının gerçekleştirildiğini hatırlattı. Akın, siyasi kulislerde yer alan iddialarla ilgili “Öyle bir şey söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
Hafta sonundaki mitingi işaret etti
Ahmet Akın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Balıkesir’de düzenlenecek mitinge dikkat çekti. Açıklamasında, “Bu hafta sonu da mitingimiz olacak. Gerekli mesaj oradan yerine ulaşır” dedi.
Kamuoyunda yer alan iddialar, son günlerde siyasi gündemde tartışma konusu olmuştu. Akın’ın açıklamasıyla birlikte gözler hafta sonu Balıkesir’de yapılacak mitinge çevrildi.
Büyükşehir belediye başkanları toplantısı Balıkesir’de yapıldı
CHP’nin büyükşehir belediye başkanları toplantısı geçtiğimiz hafta Balıkesir’de gerçekleştirildi. Toplantıya çok sayıda belediye başkanı katılırken, yerel yönetim çalışmaları ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
