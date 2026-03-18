ABD verileri sonrası altında kritik seviyeler kırıldı
ABD’de açıklanan şubat ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, altın piyasasında sert satışlara yol açtı. Üretici fiyat endeksinin (ÜFE) tahminleri aşmasıyla birlikte FED’in faiz politikasında daha şahin bir duruş sergileyebileceği beklentisi güçlenirken, ons altın 18 Şubat’tan bu yana ilk kez 4900 doların altına geriledi.
Haber Giriş Tarihi: 18.03.2026 20:01
Haber Güncellenme Tarihi: 18.03.2026 20:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD’de ÜFE şubat ayında aylık bazda yüzde 0,7 artış kaydetti. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 seviyesindeydi. Enerji ve gıda kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek ÜFE ise aynı dönemde yüzde 0,5 artarak yüzde 0,3’lük beklentinin üzerine çıktı. Açıklanan veriler, enflasyon baskılarının sürdüğüne işaret ederken, para politikasına yönelik beklentileri yeniden şekillendirdi.
Ons altında sert geri çekilme yaşandı
Verilerin ardından ons altın fiyatı hızlı şekilde gerileyerek 4874,18 dolar seviyesini gördü. Değerli metal, gün içinde yaklaşık yüzde 2,55 düşüşle 4862 dolar civarında işlem gördü. Böylece ons altın, son haftalarda test edilen kritik seviyelerin altına inmiş oldu.
FED mesajları piyasa yönünü belirleyecek
Piyasalarda FED’in politika faizini sabit tutacağı yönünde genel bir beklenti bulunuyor. Ancak karar metni ve FED Başkanı Powell’ın açıklamalarında kullanılacak tonun daha şahin olabileceği öngörülüyor. Bu durumun, finansal varlık fiyatlamalarında oynaklığı artırabileceği değerlendiriliyor.
Faiz beklentilerinde değişim sinyali
Artan şahin beklentiler, FED üyelerinin yılın geri kalanına ilişkin faiz projeksiyonlarında değişikliğe gidebileceğine işaret ediyor. Daha önce 2026 yılı içinde faiz indirimi öngören beklentilerin zayıflayabileceği ifade ediliyor.
Teknik seviyeler izleniyor
Analistler, ons altında 4700–4670 dolar aralığını destek bölgesi olarak öne çıkarıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5200 dolar seviyesinin direnç konumunu koruduğu belirtiliyor. Önümüzdeki süreçte açıklanacak makroekonomik veriler ve FED’in iletişim dili, fiyatların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edebilir.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar