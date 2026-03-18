Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkiye ile Umman arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede devam eden gelişmeleri ele almak üzere bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber Giriş Tarihi: 18.03.2026 18:48
Haber Güncellenme Tarihi: 18.03.2026 18:51
Kaynak: Haber Merkezi
Görüşmenin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu ele alınırken, iş birliği alanlarının geliştirilmesine yönelik başlıkların da gündeme geldiği aktarıldı.

Bölgesel gelişmeler masadaydı

Görüşmede, Orta Doğu başta olmak üzere bölgedeki güncel gelişmeler ve devam eden gerilim başlıkları değerlendirildi. Tarafların, bölgesel istikrarın korunmasına yönelik diplomatik temasların önemine vurgu yaptığı bildirildi.

İkili ilişkilerde gündem başlıkları

Türkiye ile Umman arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ele alınırken, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların da görüşüldüğü kaydedildi. Görüşmede ayrıca karşılıklı temasların sürdürülmesi yönünde irade ortaya konuldu.

