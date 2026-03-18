Enerji koridoru tıkır tıkır işliyor! Bakan Bayraktar: Herhangi bir risk yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin doğal gaz ve petrolde arz güvenliği açısından herhangi bir riskinin olmadığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 18.03.2026 12:34
Haber Güncellenme Tarihi: 18.03.2026 12:35
Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim küresel enerji piyasalarını sarsarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Türkiye'yi rahatlatan açıklama geldi.
Bakan Bayraktar NTV yayınında soruları cevapladı.
Bakan Bayraktar, alınan tedbirler ve güçlü altyapı sayesinde doğal gaz ve petrol tedarikinde herhangi bir arz güvenliği riski bulunmadığını vurgulayarak "Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğal gaz boyutu var. Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok. Katar'dan önemli miktarda LNG alışımız yok. Dolayısıyla doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız" dedi.
"10'DAN FAZLA ÜLKEDEN DOĞAL GAZ ALIYORUZ"
Doğal gazda tedarik açısından zengin olunduğunu belirten Bayraktar "10'dan fazla ülkeden doğal gaz alma şansımız oldu. Uzun yıllardır çeşitlendirme stratejisi geliştirdik. Arz güvenliği, esneklik, fiyatla ilgili de alternatifleri hazırladık ve önümüzdeki süreçlerde de daha da artırarak çalışmalarımızı devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
"ARZ KRİZİ BİZİ DE ETKİLEYEBİLİR"
Bayraktar "Bu süreç inşallah kısa sürer ve ondan sonra petrol piyasaları normal dengesine kavuşur. OVP'de olduğu gibi, dünyadaki siyasi gelişmelere baktığımızda, petrolün makul seviyelerde gideceği beklentisi vardı. Savaş var, arz krizi var. Bunla ilgili bizi de etkileyecek durumlar var. Spot piyasada gaz fiyatları hemen yansıdı ve artmaya başladı. Ümit ediyorum, kısa sürede sona erer. Biz ham petrolü konuşuyoruz ama ürünü konuşmak lazım. Benzinde risk az ama dizel tarafında marj çok artıyor. Talebin arttığı bir döneme giriyoruz. Bugün bu iş bitse piyasa normalleşir mi, hemen normalleşeceğini söylemek zor olabilir. Normalleşme bir, iki ay sürebilir. Körfez'de depolama tanklarının dolduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?
Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin olarak Bayraktar "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin 1 Nisan'da değerlendirme yapılacak. Doğalgaz da destek programına ilişkin değerlendirmeyi Nisan ayında yapabiliriz." dedi.
IRAK PETROLÜ CEYHAN'DA
Bayraktar "Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'ndan günlük 250 bin varillik petrol akışı olacak. Bu hattın kapasitesi 1,5 milyon varil. Yıllardır bunu söylüyoruz, Hürmüz kapanırsa Irak olarak ihracatınızı nereden yapacaksınız diye sorduk. Kerkük'e kadar olan boru hattını Basra'ya uzatalım teklifinde bulunduk." açıklamasını yaptı.
