Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram mesajında savaş, güvenlik ve NATO iş birliğine ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Açıklamalarda öne çıkan başlıklar dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 23:06
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 23:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde çevrim içi olarak düzenlenen programda teşkilatlarla bayramlaştı. Erdoğan, konuşmasında bölgesel gelişmeler, savaş riski ve Türkiye’nin güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarda, özellikle savaşın yayılma ihtimali ve alınan önlemler öne çıktı.
Konuşmasında Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria’da devam eden saldırılar ile 28 Şubat’ta başlayan İran’a yönelik hava harekâtına dikkat çekti. Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal eden saldırılara karşı tavrını ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, savaşın yayılmaması için yoğun çaba harcandığını ifade etti.
Güvenlik ve NATO iş birliği mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hava sahası ve güvenliğine yönelik ihlallere karşı gerekli adımların atıldığını açıkladı. Bu kapsamda NATO müttefikleri ile iş birliği içinde hareket edildiğini belirten Erdoğan, alınan tedbirlerin sürdüğünü kaydetti.
Erdoğan, mevcut sürecin dikkatle yönetildiğini ve provokasyonlara karşı temkinli bir politika izlendiğini ifade etti. Savaşın Türkiye ekonomisi ve vatandaşlar üzerindeki olası etkilerini sınırlamak amacıyla çeşitli adımların devreye alındığını bildirdi. Önümüzdeki süreçte bölgesel gelişmelerin ekonomik göstergelere yansıması yakından izlenecek.
İç politika ve muhalefete yönelik değerlendirmeler
Konuşmasında iç politikaya da değinen Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın iş birliği ve tecrübesinin zor dönemlerde önemli bir avantaj sağladığını belirtti. 2023 seçim sonuçlarına atıfta bulunan Erdoğan, muhalefetin gündemine yönelik eleştirilerde bulundu.
Bölgesel gelişmelerin ciddiyetine dikkat çeken Erdoğan, teşkilatların toplumun tüm kesimleri ile temasını sürdürmesi gerektiğini ifade etti. Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen programlara değinen Erdoğan, bayram sürecinde de aynı temasın devam etmesini istedi.
Toplumsal temas ve bayram süreci
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan boyunca farklı kesimlerle bir araya gelindiğini belirterek, bayramda da vatandaşlarla temasın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Şehit yakınları, dar gelirli vatandaşlar ve gençlere yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram mesajında savaş, güvenlik ve NATO iş birliğine ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Açıklamalarda öne çıkan başlıklar dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde çevrim içi olarak düzenlenen programda teşkilatlarla bayramlaştı. Erdoğan, konuşmasında bölgesel gelişmeler, savaş riski ve Türkiye’nin güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarda, özellikle savaşın yayılma ihtimali ve alınan önlemler öne çıktı.
Konuşmasında Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria’da devam eden saldırılar ile 28 Şubat’ta başlayan İran’a yönelik hava harekâtına dikkat çekti. Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal eden saldırılara karşı tavrını ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, savaşın yayılmaması için yoğun çaba harcandığını ifade etti.
Güvenlik ve NATO iş birliği mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hava sahası ve güvenliğine yönelik ihlallere karşı gerekli adımların atıldığını açıkladı. Bu kapsamda NATO müttefikleri ile iş birliği içinde hareket edildiğini belirten Erdoğan, alınan tedbirlerin sürdüğünü kaydetti.
Erdoğan, mevcut sürecin dikkatle yönetildiğini ve provokasyonlara karşı temkinli bir politika izlendiğini ifade etti. Savaşın Türkiye ekonomisi ve vatandaşlar üzerindeki olası etkilerini sınırlamak amacıyla çeşitli adımların devreye alındığını bildirdi. Önümüzdeki süreçte bölgesel gelişmelerin ekonomik göstergelere yansıması yakından izlenecek.
İç politika ve muhalefete yönelik değerlendirmeler
Konuşmasında iç politikaya da değinen Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın iş birliği ve tecrübesinin zor dönemlerde önemli bir avantaj sağladığını belirtti. 2023 seçim sonuçlarına atıfta bulunan Erdoğan, muhalefetin gündemine yönelik eleştirilerde bulundu.
Bölgesel gelişmelerin ciddiyetine dikkat çeken Erdoğan, teşkilatların toplumun tüm kesimleri ile temasını sürdürmesi gerektiğini ifade etti. Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen programlara değinen Erdoğan, bayram sürecinde de aynı temasın devam etmesini istedi.
Toplumsal temas ve bayram süreci
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan boyunca farklı kesimlerle bir araya gelindiğini belirterek, bayramda da vatandaşlarla temasın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Şehit yakınları, dar gelirli vatandaşlar ve gençlere yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
