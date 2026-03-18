Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Öğretmene yönelik en küçük saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değil"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Ailesi ile İftar prgoramında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, öğretmene saygı vurgusunu dile getirdi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 18.03.2026 21:51
Haber Güncellenme Tarihi: 18.03.2026 21:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Ailesi ile düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada öğretmenlere yönelik tutuma ilişkin mesajlarını paylaştı. Ankara’da gerçekleşen programda eğitim camiasına hitap eden Erdoğan, öğretmene yönelik şiddet ve saygısızlığın hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtti. Açıklamalar, eğitim politikaları ve toplumsal tutum açısından nasıl bir çerçeve çizileceğine dair işaretler içerdi.
Ramazan Bayramı ve Çanakkale vurgusu
Erdoğan konuşmasında Ramazan ayının sonuna gelindiğini belirterek bayramın Türkiye, millet ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi. Ayrıca Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümüne dikkat çekerek, şehitleri rahmet ve şükranla andı. Çanakkale’nin Türkiye’nin birlik ve mücadele ruhunun simgesi olduğunu ifade etti.
Eğitim politikalarında son 23 yılın adımları
Konuşmada eğitim alanında son 23 yılda yapılan düzenlemelere de yer verildi. Erdoğan, başörtüsü ve katsayı gibi uygulamaların kaldırıldığını, müfredatın yenilendiğini ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hayata geçirildiğini söyledi. Ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı, eğitim altyapısının modernizasyonu ve 821 binden fazla öğretmen ataması yapılan başlıca adımlar arasında sıralandı.
Öğretmenlerin rolü ve toplumsal konumu
Öğretmenlerin toplumdaki yerinin altını çizen Erdoğan, eğitimde elde edilen ilerlemenin temel unsurunun öğretmenler olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin devlet ve millet hayatında kritik bir rol üstlendiğini belirterek, kültürel olarak öğretmene verilen değerin korunması gerektiğini vurguladı.
Öğretmene yönelik tutumda net çizgi
Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde öğretmene yönelik davranışlara ilişkin net bir duruş ortaya koydu. Çocukluk dönemlerinden itibaren öğretmene saygının öğretilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Öğretmene yönelik bırakın şiddeti en küçük saygısızlığı kabul etmemiz, hoşgörmemiz mümkün değildir” dedi. Bu yaklaşımın eğitim sisteminin yanı sıra toplumsal yapı açısından da belirleyici olacağına işaret edildi.
