İran İHA'ları Dera semalarında neden düştü sorusu gündemde. Suriye'nin güneyinde düşen 3 İHA'ya ilişkin detaylar ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 18.03.2026 19:38
Haber Güncellenme Tarihi: 18.03.2026 19:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Suriye'nin güneyinde yer alan Dera ilinde İran'a ait 3 insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İHA'lar, Dera'nın kuzeybatısındaki Zemrin ile batı kırsalında bulunan Neva ilçesi çevresine düştü. Olayda can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı. Bölgedeki gelişmelerin seyri, hava savunma faaliyetlerinin yoğunluğuna dair yeni veriler sunabilir.
İHA'ların düşüş noktaları netleşti
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İran'a ait olduğu belirtilen 3 İHA farklı noktalarda yere düştü. Zemrin ve Neva çevresinde tespit edilen düşüşler sonrası bölgede herhangi bir patlama ya da sivil kayıp bildirilmedi.
Resmi açıklama yapılmadı
İHA'ların kim tarafından düşürüldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bölgedeki güvenlik kaynakları, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme kapsamında gönderdiği İHA'ların, Suriye hava sahasında İsrail hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini değerlendiriyor.
5 Mart'ta benzer olaylar yaşandı
Daha önce 5 Mart 2026 tarihinde de İran'a ait 3 İHA'nın Dera'nın kuzeyindeki İnhil, doğu kırsalındaki Namer ve batı kırsalındaki Acemi köyleri çevresinde düştüğü bildirilmişti. Söz konusu İHA'ların da İsrail hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti.
Bölgede İHA hareketliliği sürüyor
Suriye'nin güneyinde son dönemde artan İHA hareketliliği dikkat çekerken, hava sahasındaki gelişmeler bölgesel güvenlik dinamikleri açısından izlenmeye devam ediyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İran İHA'ları Dera semalarında neden düştü?
İran İHA'ları Dera semalarında neden düştü sorusu gündemde. Suriye'nin güneyinde düşen 3 İHA'ya ilişkin detaylar ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
Suriye'nin güneyinde yer alan Dera ilinde İran'a ait 3 insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İHA'lar, Dera'nın kuzeybatısındaki Zemrin ile batı kırsalında bulunan Neva ilçesi çevresine düştü. Olayda can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı. Bölgedeki gelişmelerin seyri, hava savunma faaliyetlerinin yoğunluğuna dair yeni veriler sunabilir.
İHA'ların düşüş noktaları netleşti
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İran'a ait olduğu belirtilen 3 İHA farklı noktalarda yere düştü. Zemrin ve Neva çevresinde tespit edilen düşüşler sonrası bölgede herhangi bir patlama ya da sivil kayıp bildirilmedi.
Resmi açıklama yapılmadı
İHA'ların kim tarafından düşürüldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bölgedeki güvenlik kaynakları, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme kapsamında gönderdiği İHA'ların, Suriye hava sahasında İsrail hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini değerlendiriyor.
5 Mart'ta benzer olaylar yaşandı
Daha önce 5 Mart 2026 tarihinde de İran'a ait 3 İHA'nın Dera'nın kuzeyindeki İnhil, doğu kırsalındaki Namer ve batı kırsalındaki Acemi köyleri çevresinde düştüğü bildirilmişti. Söz konusu İHA'ların da İsrail hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti.
Bölgede İHA hareketliliği sürüyor
Suriye'nin güneyinde son dönemde artan İHA hareketliliği dikkat çekerken, hava sahasındaki gelişmeler bölgesel güvenlik dinamikleri açısından izlenmeye devam ediyor.
Çok Okunanlar