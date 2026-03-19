Orta Doğu'da yangın durulmuyor! İran'dan yoğun misilleme: Tel Aviv'de peş peşe patlama sesleri
Orta Doğu'da yangın durulmuyor! İran'dan yoğun misilleme: Tel Aviv'de peş peşe patlama sesleri
ABD'nin İsrail iş birliğinde 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş her geçen gün yeni gelişmelere tanıklık ettiriyor. ABD üslerinin olduğu Körfez ülkelerini de hedef alan İran, Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ni hedef aldı. Katar ise buna karşılık olarak İranlı askeri ve güvenlik ataşelerini de 'istenmeyen kişi' ilan etti. Ayrıca Riyad'a kaynağı açıklanmayan üst üste saldırılar düzenlendi. İran'ın İsrail saldırılarına yaptığı yoğun misillemeyle Tel Aviv ve çevresinde patlama sesleri susmuyor.
Haber Giriş Tarihi: 19.03.2026 08:16
Haber Güncellenme Tarihi: 19.03.2026 09:17
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füzelerin İran'dan ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İran'ın misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.
Sirenlerin çalmasının ardından çok başlıklı bir İran füzesi Tel Aviv semalarında görülürken, gökyüzünden çok sayıda patlama sesi duyuldu.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, henüz herhangi bir isabet ihbarı alınmadığı, gerekmesi durumunda güncelleme yapılacağı kaydedildi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise İran'dan atılan füze parçasının İsrail'in orta kesimindeki Jaljulia bölgesinde bir binaya isabet ettiğini belirtti. Haberde, ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.
Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ve askeri ataşeler ile personellerini "istenmeyen kişi" ilan ederek, 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.
Katar, İran'ın devam eden saldırıların ardından diplomatik bir hamle yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ve askeri ataşeler ile personellerini "istenmeyen kişi" ilan ederek, 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi. Bakanlık, söz konusu kararın İran'ın devam eden saldırıları sonucunda alındığını belirtti.
SUUDİ ARABİSTAN'IN BAŞKENTİ RİYAD'A SALDIRI
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen füze saldırısında yabancı uyruklu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suudi Arabistan'ın, füze saldırısı düzenlendiğini açıklamasından kısa süre sonra Riyad'da patlamalar meydana geldi, gökyüzünde ateş izleri ve siyah dumanlar yükseldi.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen saldırılar sonrası patlamalar meydana geldiğini belirtti.
Sosyal medyada, gökyüzünde ateş bulutlarının ve siyah dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
Saldırıya ilişkin ilk resmi açıklama Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi tarafından yapıldı.
Sivil Savunma Biriminin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, balistik bir füzenin Riyad'da bir konuta isabet etmesi sonucu düşen parçalar nedeniyle Asyalı 4 kişinin yaralandığı ve maddi hasar oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, sivil yerleşim alanlarını hedef alma girişimlerinin uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulanarak, bu tür durumlarda onaylanmış prosedürlerin uygulandığı kaydedildi.
İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
09:07 Irak'ta Haşdi Şabi'ye yönelik ABD-İsrail saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
07.47 Katar, İran tarafından yapılan füze saldırılarının ardından Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.
07.09 İran'da, ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olaylarında 2 emniyet görevlisini öldürdükleri gerekçesiyle idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.
06.53 İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın ABD-İsrail saldırıları nedeniyle abluka uyguladığı Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sağlanması için düzenleneceği ileri sürülen operasyonda ABD ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını aktardı.
06.49 ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldı.
06.44 Birleşik Arap Emirlikleri: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan atılan füze ve İHA'ları engellemeye çalışıyor.
06.33 ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki Güney Pars doğalgaz sahasını hedef alan saldırının bilgileri dışında, İsrail tarafından yapıldığını belirterek, "İran bu durumda tamamen masum olan Katar'a akılsızca saldırmaya devam etmediği sürece, İsrail son derece önemli ve değerli olan Güney Pars doğalgaz sahasına başka hiçbir saldırı gerçekleştirmeyecek" dedi. Trump, İran'ın Katar'ın enerji tesislerine saldırmayı sürdürmesi halinde ise, Güney Pars doğalgaz sahasının tamamının İran'ın daha önce hiç görmediği bir güç ve şiddetle vurulacağı uyarısında bulundu.
06.04 Suudi Arabistan, İran'dan atılan 5 insansız hava aracını (İHA) hava savunma sistemleriyle engellediğini duyururken, sirenlerin çaldığı Bahreyn'de "güvenli bölgeye gidilmesi" çağrısı yapıldı.
05.44 Suudi Arabistan, İran'dan atılan 5 İHA'yı hava savunma sistemleriyle engellediğini duyururken, sirenlerin çaldığı Bahreyn'de "güvenli bölgeye gitme" çağrısı yapıldı
05.07 Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Havr Fakkan şehrinin 20 kilometre doğusunda bulunan bir gemiye "bilinmeyen bir cisim" isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı bildirildi.
05.38 Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.
04.48 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında bir balistik füze ve 8 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.
04.38 ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.
04.18 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarına ilişkin "yanlış hesap yaptığını" belirtti.
04.18 ABD ordusundan yapılan açıklamada, Destansı Öfke Operasyonu'nun başından bu yana İran'da 7 bin 800'ü aşkın hedefin vurulduğu ve 120'den fazla gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği bildirildi.
04.06 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'daki Buşehr Nükleer Santrali reaktörüne 350 metre uzaklıktaki bir yapının vurularak imha edildiğini doğruladı. UAEA Başkanı Rafael Grossi, muhtemel güvenlik risklerine dikkat çekerek, "Nükleer santrallere veya yakınlarına yapılacak herhangi bir saldırı, silahlı bir çatışma sırasında nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanmasıyla ilgili yedi temel ilkeyi ihlal eder ve asla gerçekleşmemelidir" uyarısında bulundu.
03.58 İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin enerji tesislerine yeni füze saldırısı başlattığı bildirildi.
02.34 İsrail'in merkezindeki Moshav Adanim bölgesini hedef alan balistik füze saldırısında 30'lu yaşlarındaki bir yabancı işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.
02.17 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Habşan Doğal Gaz Tesisi ile Bab Petrol Sahası'nı hedef alan füze saldırılarının engellendiğini, ancak düşen şarapnel parçaları nedeniyle doğal gaz tesisindeki faaliyetlerin durdurulduğunu bildirdi.
02.00 Irak'ta Erbil'in Köysancak ilçesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) Azadi Kampı'na füzelerle saldırı düzenlendiği bildirildi.
01.32 Uydu görüntüleri, Orta Doğu'da ABD ve müttefiklerine ait en az 10 radar tesisinin İran'ın misillemelerinde hedef alındığını gösterdi.
01.32 İran'ın, İsrail'e yaptığı son saldırıda ateşlediği füzenin parçasının işgal altındaki Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.
01.21 İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli'de, gümrük genel müdürlüğü ile denizcilik kurumunun ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.
01:16 Irak'ta İran'a yakın Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, ABD Büyükelçiliğine saldırılarda tek taraflı beş günlük ateşkes açıkladı
00:54 İran'ın İsrail'e yaptığı son misillemede ateşlediği füzenin parçasının işgal altındaki Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti
00:38 İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki bazı petrol tesislerini ve ABD çıkarlarını hedef aldıklarını duyurdu
Orta Doğu'da yangın durulmuyor! İran'dan yoğun misilleme: Tel Aviv'de peş peşe patlama sesleri
ABD'nin İsrail iş birliğinde 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş her geçen gün yeni gelişmelere tanıklık ettiriyor. ABD üslerinin olduğu Körfez ülkelerini de hedef alan İran, Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ni hedef aldı. Katar ise buna karşılık olarak İranlı askeri ve güvenlik ataşelerini de 'istenmeyen kişi' ilan etti. Ayrıca Riyad'a kaynağı açıklanmayan üst üste saldırılar düzenlendi. İran'ın İsrail saldırılarına yaptığı yoğun misillemeyle Tel Aviv ve çevresinde patlama sesleri susmuyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füzelerin İran'dan ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İran'ın misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.
Sirenlerin çalmasının ardından çok başlıklı bir İran füzesi Tel Aviv semalarında görülürken, gökyüzünden çok sayıda patlama sesi duyuldu.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, henüz herhangi bir isabet ihbarı alınmadığı, gerekmesi durumunda güncelleme yapılacağı kaydedildi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise İran'dan atılan füze parçasının İsrail'in orta kesimindeki Jaljulia bölgesinde bir binaya isabet ettiğini belirtti. Haberde, ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.
KATAR, İRAN'IN DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİNDE GÖREVLİ GÜVENLİK VE ASKERİ ATAŞELERİ "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN ETTİ
Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ve askeri ataşeler ile personellerini "istenmeyen kişi" ilan ederek, 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.
Katar, İran'ın devam eden saldırıların ardından diplomatik bir hamle yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ve askeri ataşeler ile personellerini "istenmeyen kişi" ilan ederek, 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi. Bakanlık, söz konusu kararın İran'ın devam eden saldırıları sonucunda alındığını belirtti.
SUUDİ ARABİSTAN'IN BAŞKENTİ RİYAD'A SALDIRI
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen füze saldırısında yabancı uyruklu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suudi Arabistan'ın, füze saldırısı düzenlendiğini açıklamasından kısa süre sonra Riyad'da patlamalar meydana geldi, gökyüzünde ateş izleri ve siyah dumanlar yükseldi.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen saldırılar sonrası patlamalar meydana geldiğini belirtti.
Sosyal medyada, gökyüzünde ateş bulutlarının ve siyah dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
Saldırıya ilişkin ilk resmi açıklama Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi tarafından yapıldı.
Sivil Savunma Biriminin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, balistik bir füzenin Riyad'da bir konuta isabet etmesi sonucu düşen parçalar nedeniyle Asyalı 4 kişinin yaralandığı ve maddi hasar oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, sivil yerleşim alanlarını hedef alma girişimlerinin uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulanarak, bu tür durumlarda onaylanmış prosedürlerin uygulandığı kaydedildi.
İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
09:07 Irak'ta Haşdi Şabi'ye yönelik ABD-İsrail saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
07.47 Katar, İran tarafından yapılan füze saldırılarının ardından Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.
07.09 İran'da, ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olaylarında 2 emniyet görevlisini öldürdükleri gerekçesiyle idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.
06.53 İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın ABD-İsrail saldırıları nedeniyle abluka uyguladığı Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sağlanması için düzenleneceği ileri sürülen operasyonda ABD ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını aktardı.
06.49 ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldı.
06.44 Birleşik Arap Emirlikleri: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan atılan füze ve İHA'ları engellemeye çalışıyor.
06.33 ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki Güney Pars doğalgaz sahasını hedef alan saldırının bilgileri dışında, İsrail tarafından yapıldığını belirterek, "İran bu durumda tamamen masum olan Katar'a akılsızca saldırmaya devam etmediği sürece, İsrail son derece önemli ve değerli olan Güney Pars doğalgaz sahasına başka hiçbir saldırı gerçekleştirmeyecek" dedi. Trump, İran'ın Katar'ın enerji tesislerine saldırmayı sürdürmesi halinde ise, Güney Pars doğalgaz sahasının tamamının İran'ın daha önce hiç görmediği bir güç ve şiddetle vurulacağı uyarısında bulundu.
06.04 Suudi Arabistan, İran'dan atılan 5 insansız hava aracını (İHA) hava savunma sistemleriyle engellediğini duyururken, sirenlerin çaldığı Bahreyn'de "güvenli bölgeye gidilmesi" çağrısı yapıldı.
05.44 Suudi Arabistan, İran'dan atılan 5 İHA'yı hava savunma sistemleriyle engellediğini duyururken, sirenlerin çaldığı Bahreyn'de "güvenli bölgeye gitme" çağrısı yapıldı
05.07 Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Havr Fakkan şehrinin 20 kilometre doğusunda bulunan bir gemiye "bilinmeyen bir cisim" isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı bildirildi.
05.38 Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.
04.48 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında bir balistik füze ve 8 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.
04.38 ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.
04.18 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarına ilişkin "yanlış hesap yaptığını" belirtti.
04.18 ABD ordusundan yapılan açıklamada, Destansı Öfke Operasyonu'nun başından bu yana İran'da 7 bin 800'ü aşkın hedefin vurulduğu ve 120'den fazla gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği bildirildi.
04.06 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'daki Buşehr Nükleer Santrali reaktörüne 350 metre uzaklıktaki bir yapının vurularak imha edildiğini doğruladı. UAEA Başkanı Rafael Grossi, muhtemel güvenlik risklerine dikkat çekerek, "Nükleer santrallere veya yakınlarına yapılacak herhangi bir saldırı, silahlı bir çatışma sırasında nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanmasıyla ilgili yedi temel ilkeyi ihlal eder ve asla gerçekleşmemelidir" uyarısında bulundu.
03.58 İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin enerji tesislerine yeni füze saldırısı başlattığı bildirildi.
02.34 İsrail'in merkezindeki Moshav Adanim bölgesini hedef alan balistik füze saldırısında 30'lu yaşlarındaki bir yabancı işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.
02.17 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Habşan Doğal Gaz Tesisi ile Bab Petrol Sahası'nı hedef alan füze saldırılarının engellendiğini, ancak düşen şarapnel parçaları nedeniyle doğal gaz tesisindeki faaliyetlerin durdurulduğunu bildirdi.
02.00 Irak'ta Erbil'in Köysancak ilçesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) Azadi Kampı'na füzelerle saldırı düzenlendiği bildirildi.
01.32 Uydu görüntüleri, Orta Doğu'da ABD ve müttefiklerine ait en az 10 radar tesisinin İran'ın misillemelerinde hedef alındığını gösterdi.
01.32 İran'ın, İsrail'e yaptığı son saldırıda ateşlediği füzenin parçasının işgal altındaki Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.
01.21 İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli'de, gümrük genel müdürlüğü ile denizcilik kurumunun ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.
01:16 Irak'ta İran'a yakın Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, ABD Büyükelçiliğine saldırılarda tek taraflı beş günlük ateşkes açıkladı
00:54 İran'ın İsrail'e yaptığı son misillemede ateşlediği füzenin parçasının işgal altındaki Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti
00:38 İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki bazı petrol tesislerini ve ABD çıkarlarını hedef aldıklarını duyurdu
