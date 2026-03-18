Marka Holding soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Marka Holding soruşturmasında 3 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosyada suçlamalar ve süreç detayları dikkat çekti.

Haber Giriş Tarihi: 18.03.2026 18:29
Haber Güncellenme Tarihi: 18.03.2026 18:33
Kaynak: Haber Merkezi
Marka Holding soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Marka Yatırım Holding’e yönelik incelemede 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde, aralarında Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer’in de bulunduğu 3 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Sürecin ilerleyen aşamalarında yeni adımların gündeme gelmesi bekleniyor.

Soruşturma hangi suçlamaları kapsıyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçlamalarını içeriyor. Dosya kapsamında şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Gözaltı ve tutuklama süreci nasıl ilerledi

Soruşturma kapsamında toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmanın kapsamı genişleyebilir mi?

Yetkili birimler tarafından yürütülen incelemelerin devam ettiği ve dosya kapsamına yeni bulguların eklenebileceği ifade edildi.

