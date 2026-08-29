Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Fenerbahçelilere ilk mesajı verdi
Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Fenerbahçelilere ilk mesajı verdi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Ganalı stoper, Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Oppong, 'Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 29.08.2026 11:30
Haber Güncellenme Tarihi: 29.08.2026 11:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Törende futbol direktörü Oğuz Çetin ve yeni transfer Oppong, açıklamalarda bulundu.
OĞUZ ÇETİN: AZİZ YILDIRIM HER ŞEYİNİ RİSKE ATARAK GÖREVE GELDİ
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, imza töreninde başkan Aziz Yıldırım için dikkat çeken ifadeler kullandı. Çetin, "Aziz Yıldırım; büyük bir iradeyle, hayatını, sağlığını, tüm mal varlığını, tüm kariyerini riske atarak göreve geldi. Temel amacı Fenerbahçe'yi tekrar eski halinde döndürmek ve çocuklarımızın gülmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.
"KOJO GELİŞİME AÇIK"
Yeni transfer Kojo Peprah Oppong için övgü dolu ifadeler kullanan Oğuz Çetin, "Kojo gelişime açık, rekabetçi, bize katkı sağlayacak bir oyuncumuz. Bu transferden dolayı çok mutluyum." dedi.
OPPONG: SABIRSIZLANIYORUM
İmza töreninde konuşan Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong, sarı-lacivertlilere transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ganalı stoper, "Sıcak karşılama için çok teşekkür ederim. Bu aileye gelmiş olmaktan dolayı mutluyum. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.
"DJİKU İLE KONUŞTUM"
Fenerbahçe'ye gelmeden önce Djiku ile konuştuğunu söyleyen Oppong, "Nice'te Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Buradaki atmosferi biliyorum. Taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Djiku ile konuştum buraya gelmeden önce. Kendisi Fenerbahçe ile ilgili çok güzel şeyler söyledi. Burada oynamış birinden duymak etkili oldu." ifadelerine yer verdi.
"ONLARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"
Skriniar ve Ake ikilisine değinen Ganalı savunmacı, "Onlardan çok şey öğreneceğim. Onlarla forma rekabetine girmek de benim için iyi olacak." sözlerini sarf etti.
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Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Fenerbahçelilere ilk mesajı verdi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Ganalı stoper, Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Oppong, 'Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum.' dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Törende futbol direktörü Oğuz Çetin ve yeni transfer Oppong, açıklamalarda bulundu.
OĞUZ ÇETİN: AZİZ YILDIRIM HER ŞEYİNİ RİSKE ATARAK GÖREVE GELDİ
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, imza töreninde başkan Aziz Yıldırım için dikkat çeken ifadeler kullandı. Çetin, "Aziz Yıldırım; büyük bir iradeyle, hayatını, sağlığını, tüm mal varlığını, tüm kariyerini riske atarak göreve geldi. Temel amacı Fenerbahçe'yi tekrar eski halinde döndürmek ve çocuklarımızın gülmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.
"KOJO GELİŞİME AÇIK"
Yeni transfer Kojo Peprah Oppong için övgü dolu ifadeler kullanan Oğuz Çetin, "Kojo gelişime açık, rekabetçi, bize katkı sağlayacak bir oyuncumuz. Bu transferden dolayı çok mutluyum." dedi.
OPPONG: SABIRSIZLANIYORUM
İmza töreninde konuşan Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong, sarı-lacivertlilere transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ganalı stoper, "Sıcak karşılama için çok teşekkür ederim. Bu aileye gelmiş olmaktan dolayı mutluyum. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.
"DJİKU İLE KONUŞTUM"
Fenerbahçe'ye gelmeden önce Djiku ile konuştuğunu söyleyen Oppong, "Nice'te Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Buradaki atmosferi biliyorum. Taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Djiku ile konuştum buraya gelmeden önce. Kendisi Fenerbahçe ile ilgili çok güzel şeyler söyledi. Burada oynamış birinden duymak etkili oldu." ifadelerine yer verdi.
"ONLARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"
Skriniar ve Ake ikilisine değinen Ganalı savunmacı, "Onlardan çok şey öğreneceğim. Onlarla forma rekabetine girmek de benim için iyi olacak." sözlerini sarf etti.
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