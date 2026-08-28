Erdoğan’dan Gazze mesajı İsrail’e tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında yaptığı konuşmada Gazze’de yaşananlara ve İsrail’in saldırılarına değindi. Erdoğan, sivillerin hedef alındığını belirterek İsrail’in bölgesel barış ve insani değerleri hedef aldığını söyledi. Gazze’deki gelişmeler ve bölgesel barışa ilişkin mesajlar, konuşmanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 19:45
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 19:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde programı takip edenlere selamlarını ileterek Hz. Muhammed’e duyulan sevginin Müslümanların gönlünde nesiller boyunca aktarılan önemli bir miras olduğunu ifade etti.
Müslümanların hafta başında Leyle-i Mevlid’i idrak ettiğini belirten Erdoğan, Veladet-i Nebi’nin yıl dönümünün Türkiye, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
Erdoğan, Veladet-i Nebi’yi “Yüce Allah'ın sonsuz rahmetinin bu dünyadaki en güzel tecellisi” olarak nitelendirdi. Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin insanın yaradılış gayesini ve istikametini yeniden keşfetmesinin başlangıcı olduğunu söyledi.
Peygamber sevgisinin tarihsel yerine işaret etti
Peygamber sevgisinin milletin tarihinde özel bir yere sahip olduğunu belirten Erdoğan, geçmişten bugüne bu anlayışın korunduğunu kaydetti.
Erdoğan, Yunus Emre’nin “Gül Muhammed teridir” sözünü de hatırlatarak Anadolu’daki peygamber sevgisinin kültürel ve dini boyutuna işaret etti.
Gazze’de sivillerin durumuna dikkat çekti
Konuşmasında Gazze’ye de yer veren Erdoğan, bölgede bebeklerin ve çocukların yaşamını yitirdiğini; kadınların, yaşlıların ve sağlık görevlilerinin saldırılardan etkilendiğini belirtti. Sivil yerleşimlerin bombalandığını söyleyen Erdoğan, “Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüyor” ifadesini kullandı.
Erdoğan, İsrail’in politikalarına ilişkin değerlendirmesinde bölgesel barışın ve insani değerlerin hedef alındığını söyledi.
Erdoğan istikbale birlikte yürüme mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Müslümanların geleceğe yönelik birlik anlayışına da değindi. Erdoğan, “Müslümanlar olarak istikbale yürüyelim istiyoruz” dedi.
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Erdoğan’dan Gazze mesajı İsrail’e tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında yaptığı konuşmada Gazze’de yaşananlara ve İsrail’in saldırılarına değindi. Erdoğan, sivillerin hedef alındığını belirterek İsrail’in bölgesel barış ve insani değerleri hedef aldığını söyledi. Gazze’deki gelişmeler ve bölgesel barışa ilişkin mesajlar, konuşmanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Erdoğan, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde programı takip edenlere selamlarını ileterek Hz. Muhammed’e duyulan sevginin Müslümanların gönlünde nesiller boyunca aktarılan önemli bir miras olduğunu ifade etti.
Müslümanların hafta başında Leyle-i Mevlid’i idrak ettiğini belirten Erdoğan, Veladet-i Nebi’nin yıl dönümünün Türkiye, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
Erdoğan, Veladet-i Nebi’yi “Yüce Allah'ın sonsuz rahmetinin bu dünyadaki en güzel tecellisi” olarak nitelendirdi. Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin insanın yaradılış gayesini ve istikametini yeniden keşfetmesinin başlangıcı olduğunu söyledi.
Peygamber sevgisinin tarihsel yerine işaret etti
Peygamber sevgisinin milletin tarihinde özel bir yere sahip olduğunu belirten Erdoğan, geçmişten bugüne bu anlayışın korunduğunu kaydetti.
Erdoğan, Yunus Emre’nin “Gül Muhammed teridir” sözünü de hatırlatarak Anadolu’daki peygamber sevgisinin kültürel ve dini boyutuna işaret etti.
Gazze’de sivillerin durumuna dikkat çekti
Konuşmasında Gazze’ye de yer veren Erdoğan, bölgede bebeklerin ve çocukların yaşamını yitirdiğini; kadınların, yaşlıların ve sağlık görevlilerinin saldırılardan etkilendiğini belirtti. Sivil yerleşimlerin bombalandığını söyleyen Erdoğan, “Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüyor” ifadesini kullandı.
Erdoğan, İsrail’in politikalarına ilişkin değerlendirmesinde bölgesel barışın ve insani değerlerin hedef alındığını söyledi.
Erdoğan istikbale birlikte yürüme mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Müslümanların geleceğe yönelik birlik anlayışına da değindi. Erdoğan, “Müslümanlar olarak istikbale yürüyelim istiyoruz” dedi.
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