Beklenen Marmara depremiyle ilgili ezberler bozuldu!
Beklenen Marmara depremiyle ilgili ezberler bozuldu!
Beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Prof. Bektaş'a göre Marmara Denizi'nin altındaki fayın tamamı kilitli değil. Ani kırılma senaryosunun aksine biriken enerji küçük sarsıntılarla boşalıyor.
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:12
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 09:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul ve çevre illerde beklenen Marmara depremiyle ilgili ezber bozan bir bir iddia geldi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 'Marmara sil baştan' başlığıyla yayımladığı değerlendirmede, 'Ana Marmara Fayı'nın yerin altında beklenenden çok daha farklı ve hızlı hareket ettiğini açıkladı.
İKİ KAT FAZLA KAYIYOR
Bilim insanları, Marmara Fayı'nın tamamen kilitlendiği ve büyük kırılma için enerji biriktirdiğini düşünüyordu. Ancak Bektaş, Japon bilim insanı Uchida'nın 2019 tarihli çalışmasına dayanarak fayın yerin 10 ila 20 km derininde beklenmedik derecede hızlı hareket ettiğini belirtti. Fayın derinlerdeki kayma hızı yılda 33 ila 57 milimetre arasında ölçüldü. Bu rakam, Anadolu ile Avrasya levhaları arasındaki bilinen kara hareketinin yaklaşık iki katı hızda bir kaymaya işaret ediyor.
ANİDEN DEĞİL, YAVAŞÇA
'Creep' yani 'yavaş sürünme' olarak adlandırılan bu harekette fay, büyük bir kırılma meydana gelmeden yavaş yavaş hareket ediyor. Bektaş'ın anlatımına göre Marmara'nın altındaki 8 km'lik yumuşak toprak tabakası bir amortisör gibi davranıyor; büyük deprem yaratacak enerjiyi emip minik sarsıntılarla zararsızca dışarı salıyor. 1999'dan beri Marmara Fayı'nın tek parça halinde kilitli olduğu sanılıyordu; faydaki ani kırılma nedeniyle 7'lik deprem yaşanacağı düşünülüyordu.
6'LIK DEPREM POTANSİYELİ VAR
Yamamoto'nun 2019 tarihli çalışmasına atıfta bulunan Bektaş, faydaki hareketin tamamının büyük deprem üretmeyebileceğini aktardı. Bektaş, yalnızca yaklaşık üç kilometre kalınlığındaki soğuk, kırılgan ve tamamen kilitli kabuk bölümünün 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
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Beklenen Marmara depremiyle ilgili ezberler bozuldu!
Beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Prof. Bektaş'a göre Marmara Denizi'nin altındaki fayın tamamı kilitli değil. Ani kırılma senaryosunun aksine biriken enerji küçük sarsıntılarla boşalıyor.
İstanbul ve çevre illerde beklenen Marmara depremiyle ilgili ezber bozan bir bir iddia geldi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 'Marmara sil baştan' başlığıyla yayımladığı değerlendirmede, 'Ana Marmara Fayı'nın yerin altında beklenenden çok daha farklı ve hızlı hareket ettiğini açıkladı.
İKİ KAT FAZLA KAYIYOR
Bilim insanları, Marmara Fayı'nın tamamen kilitlendiği ve büyük kırılma için enerji biriktirdiğini düşünüyordu. Ancak Bektaş, Japon bilim insanı Uchida'nın 2019 tarihli çalışmasına dayanarak fayın yerin 10 ila 20 km derininde beklenmedik derecede hızlı hareket ettiğini belirtti. Fayın derinlerdeki kayma hızı yılda 33 ila 57 milimetre arasında ölçüldü. Bu rakam, Anadolu ile Avrasya levhaları arasındaki bilinen kara hareketinin yaklaşık iki katı hızda bir kaymaya işaret ediyor.
ANİDEN DEĞİL, YAVAŞÇA
'Creep' yani 'yavaş sürünme' olarak adlandırılan bu harekette fay, büyük bir kırılma meydana gelmeden yavaş yavaş hareket ediyor. Bektaş'ın anlatımına göre Marmara'nın altındaki 8 km'lik yumuşak toprak tabakası bir amortisör gibi davranıyor; büyük deprem yaratacak enerjiyi emip minik sarsıntılarla zararsızca dışarı salıyor. 1999'dan beri Marmara Fayı'nın tek parça halinde kilitli olduğu sanılıyordu; faydaki ani kırılma nedeniyle 7'lik deprem yaşanacağı düşünülüyordu.
6'LIK DEPREM POTANSİYELİ VAR
Yamamoto'nun 2019 tarihli çalışmasına atıfta bulunan Bektaş, faydaki hareketin tamamının büyük deprem üretmeyebileceğini aktardı. Bektaş, yalnızca yaklaşık üç kilometre kalınlığındaki soğuk, kırılgan ve tamamen kilitli kabuk bölümünün 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
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