Türkiye'den komşu için vize muafiyeti adımı! Karar Resmi Gazete'de
Türkiye'den komşu için vize muafiyeti adımı! Karar Resmi Gazete'de
Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 08:36
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 08:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye, Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının diplomatik pasaportlarına yönelik yeni bir vize düzenlemesini hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, Suriye’nin diplomatik pasaport hamillerine belirli şartlar kapsamında vize muafiyeti getirildi.
Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Suriye Arap Cumhuriyeti’nin diplomatik pasaportunu taşıyan vatandaşların Türkiye’ye yapacakları bazı seyahatlerde vize muafiyetinden yararlanmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında muafiyet; Türkiye’de görev atamaları, turistik amaçlı seyahatler ve transit geçişleri kapsıyor.
180 günde 90 güne kadar kalabilecekler
Düzenlemeye göre Suriye’nin diplomatik pasaport hamilleri, turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günlük dönem içerisinde toplam 90 günü aşmamak kaydıyla Türkiye’ye vizesiz giriş yapabilecek.
Aynı şekilde transit geçişlerde de söz konusu kişiler için vize muafiyeti uygulanacak.
Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Türkiye'den komşu için vize muafiyeti adımı! Karar Resmi Gazete'de
Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye, Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının diplomatik pasaportlarına yönelik yeni bir vize düzenlemesini hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, Suriye’nin diplomatik pasaport hamillerine belirli şartlar kapsamında vize muafiyeti getirildi.
Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Suriye Arap Cumhuriyeti’nin diplomatik pasaportunu taşıyan vatandaşların Türkiye’ye yapacakları bazı seyahatlerde vize muafiyetinden yararlanmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında muafiyet; Türkiye’de görev atamaları, turistik amaçlı seyahatler ve transit geçişleri kapsıyor.
180 günde 90 güne kadar kalabilecekler
Düzenlemeye göre Suriye’nin diplomatik pasaport hamilleri, turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günlük dönem içerisinde toplam 90 günü aşmamak kaydıyla Türkiye’ye vizesiz giriş yapabilecek.
Aynı şekilde transit geçişlerde de söz konusu kişiler için vize muafiyeti uygulanacak.
Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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