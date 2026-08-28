Narin Güran dosyasında 31 kişinin hesapları incelenecek
Narin Güran dosyasında 31 kişinin hesapları incelenecek
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran yargılama süreciyle bağlantılı olduğu değerlendirilen dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin soruşturmada MASAK’a başvurdu. “Şeytantepe Belgeseli” hakkında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının şikâyeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişinin finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi istendi. İnceleme sonucunda elde edilecek verilerin, soruşturmanın kapsamının belirlenmesinde dikkate alınacağı öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 19:39
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 19:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği yazıda, soruşturma kapsamındaki 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilmesi talep edildi.
MASAK tarafından yapılacak incelemede söz konusu kişilerin para hareketlerinin araştırılması ve elde edilen finansal verilerin Başsavcılığa iletilmesi bekleniyor.
Şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor
Soruşturmanın şüpheliler arasındaki bağlantılar, para hareketleri ve dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun tespitine yönelik sürdürüldüğü belirtildi.
Elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturmanın kapsamı ile hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirleneceği öğrenildi.
Soruşturma Şeytantepe Belgeseli şikâyetiyle başladı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının “Şeytantepe Belgeseli”ne ilişkin şikâyeti üzerine başlattığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında yapılacak finansal incelemelerle, yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ile para hareketleri arasında bağlantı bulunup bulunmadığı araştırılacak.
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Narin Güran dosyasında 31 kişinin hesapları incelenecek
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran yargılama süreciyle bağlantılı olduğu değerlendirilen dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin soruşturmada MASAK’a başvurdu. “Şeytantepe Belgeseli” hakkında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının şikâyeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişinin finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi istendi. İnceleme sonucunda elde edilecek verilerin, soruşturmanın kapsamının belirlenmesinde dikkate alınacağı öğrenildi.
Soruşturma, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği yazıda, soruşturma kapsamındaki 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilmesi talep edildi.
MASAK tarafından yapılacak incelemede söz konusu kişilerin para hareketlerinin araştırılması ve elde edilen finansal verilerin Başsavcılığa iletilmesi bekleniyor.
Şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor
Soruşturmanın şüpheliler arasındaki bağlantılar, para hareketleri ve dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun tespitine yönelik sürdürüldüğü belirtildi.
Elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturmanın kapsamı ile hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirleneceği öğrenildi.
Soruşturma Şeytantepe Belgeseli şikâyetiyle başladı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının “Şeytantepe Belgeseli”ne ilişkin şikâyeti üzerine başlattığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında yapılacak finansal incelemelerle, yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ile para hareketleri arasında bağlantı bulunup bulunmadığı araştırılacak.
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