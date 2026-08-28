Kaplumbağa cinayeti organize dehşeti ortaya çıkardı! 4 bin liraya canilik
Kaplumbağa cinayeti organize dehşeti ortaya çıkardı! 4 bin liraya canilik
Sosyal medyayı ayağa kaldıran kaplumbağa ezme videosunun münferit olmadığı ortaya çıktı. Hayvan ezme görüntülerinin Telegram hesaplarında 50 dolar abonelik ücreti karşılığında yayıldığı tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:14
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 09:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye, sosyal medyada hızla yayılan ve infial çıkaran dehşet verici bir kaplumbağa katliamı görüntüsüyle sarsıldı. Bir kadının, ayağındaki botlarla savunmasız bir kaplumbağayı ezerek öldürdüğü ve bu sırada kahkahalar atarak "Çok mutluyum" dediği anlar, dijital dünyanın karanlık yüzünü yansıttı.
İnfiale neden olan görüntüdeki kişinin Zonguldak Ereğli'de yaşayan Arzu S. (37) olduğu tespit edildi. Görüntülerin yaklaşık 15 yıl önce kaydedildiği belirlenirken, gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, yapılan araştırmalar, bu vahşetin münferit bir olay olmadığını, internetin arka sokaklarında "ezme fetişi" (crush fetish) adı altında küresel ve organize bir şiddet ticaretine dönüştüğünü ortaya koydu. Sosyal medya platformları ve özellikle denetimi zor olan kapalı Telegram grupları, hayvan işkencesinin adeta borsası haline gelmiş durumda. Bu karanlık ağlarda yalnızca böcek veya salyangozlar değil; kedi, köpek, tavşan ve fare gibi memeli hayvanlar da vahşice ezilerek katlediliyor ve bu anlar cinsel bir fetiş unsuru olarak pazarlanıyor.
BITCOIN İLE ÖDEME
İncelenen gizli kanallarda, yöneticilerin "Özel mesaj üzerinden istediğiniz her türlü videoyu siparişiniz üzerine gönderiyoruz" diyerek adeta işkence menüleri oluşturduğu belirlendi. Sistem tamamen ticari bir çark gibi işliyor: VIP statüsündeki kapalı gruplara giriş bedeli ortalama 50 dolar (yaklaşık 1700 TL) olarak belirlenirken, ödemeler takip edilmesi zor olan Bitcoin veya uluslararası para transferi yöntemleriyle tahsil ediliyor. Türkiye'deki kullanıcıların da dahil olduğu yazışmalarda, "IBAN at, 4 bin lira gönderiyorum, hayvan ezerken video atacaksın" ifadeleri, yerli pazarın ve talebin ulaştığı ürkütücü boyutu gözler önüne seriyor.
AKŞAM'ın ulaştığı caniler, grup üyeliği için 50 dolar talep etti.
İSTEĞE GÖRE ÖZEL VİDEO
İncelenen başka bir Telegram kanalında ise içeriklerin sipariş üzerine hazırlandığı açık ifadelerle anlatıldı. Kanal açıklamasında, "Özel mesaj üzerinden istediğiniz her türlü videoyu siparişiniz üzerine gönderiyoruz" denildi. Açıklamada farklı hayvanların sıralanmasının yanı sıra "isteğiniz üzerine" ifadesinin kullanılması, taleplere göre içerik hazırlanabildiğini ortaya koydu.
İŞKENCE EDENE DE ETTİRENE DE 4 YIL HAPİS
Avukat Türkan Kara, hayvana işkence ve görüntülerin ticaretine ilişkin birden fazla suçun gündeme gelebileceğini belirterek, ev veya evcil hayvana işkence edenler 6 aydan 3 yıla, hayvanı kasten öldürenler ise 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir. Görüntüler hayvanlarla şiddet kullanılarak gerçekleştirilen cinsel davranışlara ilişkinse 4 yıla kadar hapis de gündeme gelebilir" dedi. Kara, videoyu çeken veya sipariş eden kişilerin de sorumluluğunun doğabileceğini belirterek, "Belirli bir hayvana işkence edilmesi ya da öldürülmesi için sipariş veren kişi bakımından ise 'Yardım eden' sıfatıyla, tıpkı hayvanı ezen fail gibi aynı hapis cezası istemiyle yargılanırlar" ifadelerini kullandı.
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Kaplumbağa cinayeti organize dehşeti ortaya çıkardı! 4 bin liraya canilik
Sosyal medyayı ayağa kaldıran kaplumbağa ezme videosunun münferit olmadığı ortaya çıktı. Hayvan ezme görüntülerinin Telegram hesaplarında 50 dolar abonelik ücreti karşılığında yayıldığı tespit edildi.
Türkiye, sosyal medyada hızla yayılan ve infial çıkaran dehşet verici bir kaplumbağa katliamı görüntüsüyle sarsıldı. Bir kadının, ayağındaki botlarla savunmasız bir kaplumbağayı ezerek öldürdüğü ve bu sırada kahkahalar atarak "Çok mutluyum" dediği anlar, dijital dünyanın karanlık yüzünü yansıttı.
İnfiale neden olan görüntüdeki kişinin Zonguldak Ereğli'de yaşayan Arzu S. (37) olduğu tespit edildi. Görüntülerin yaklaşık 15 yıl önce kaydedildiği belirlenirken, gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Arzu S., kaplumbağayı ayağıyla ezerek canice öldürmüştü
TAVŞAN, FARE VE KEDİ HEDEFTE
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, yapılan araştırmalar, bu vahşetin münferit bir olay olmadığını, internetin arka sokaklarında "ezme fetişi" (crush fetish) adı altında küresel ve organize bir şiddet ticaretine dönüştüğünü ortaya koydu. Sosyal medya platformları ve özellikle denetimi zor olan kapalı Telegram grupları, hayvan işkencesinin adeta borsası haline gelmiş durumda. Bu karanlık ağlarda yalnızca böcek veya salyangozlar değil; kedi, köpek, tavşan ve fare gibi memeli hayvanlar da vahşice ezilerek katlediliyor ve bu anlar cinsel bir fetiş unsuru olarak pazarlanıyor.
BITCOIN İLE ÖDEME
İncelenen gizli kanallarda, yöneticilerin "Özel mesaj üzerinden istediğiniz her türlü videoyu siparişiniz üzerine gönderiyoruz" diyerek adeta işkence menüleri oluşturduğu belirlendi. Sistem tamamen ticari bir çark gibi işliyor: VIP statüsündeki kapalı gruplara giriş bedeli ortalama 50 dolar (yaklaşık 1700 TL) olarak belirlenirken, ödemeler takip edilmesi zor olan Bitcoin veya uluslararası para transferi yöntemleriyle tahsil ediliyor. Türkiye'deki kullanıcıların da dahil olduğu yazışmalarda, "IBAN at, 4 bin lira gönderiyorum, hayvan ezerken video atacaksın" ifadeleri, yerli pazarın ve talebin ulaştığı ürkütücü boyutu gözler önüne seriyor.
AKŞAM'ın ulaştığı caniler, grup üyeliği için 50 dolar talep etti.
İSTEĞE GÖRE ÖZEL VİDEO
İncelenen başka bir Telegram kanalında ise içeriklerin sipariş üzerine hazırlandığı açık ifadelerle anlatıldı. Kanal açıklamasında, "Özel mesaj üzerinden istediğiniz her türlü videoyu siparişiniz üzerine gönderiyoruz" denildi. Açıklamada farklı hayvanların sıralanmasının yanı sıra "isteğiniz üzerine" ifadesinin kullanılması, taleplere göre içerik hazırlanabildiğini ortaya koydu.
İŞKENCE EDENE DE ETTİRENE DE 4 YIL HAPİS
Avukat Türkan Kara, hayvana işkence ve görüntülerin ticaretine ilişkin birden fazla suçun gündeme gelebileceğini belirterek, ev veya evcil hayvana işkence edenler 6 aydan 3 yıla, hayvanı kasten öldürenler ise 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir. Görüntüler hayvanlarla şiddet kullanılarak gerçekleştirilen cinsel davranışlara ilişkinse 4 yıla kadar hapis de gündeme gelebilir" dedi. Kara, videoyu çeken veya sipariş eden kişilerin de sorumluluğunun doğabileceğini belirterek, "Belirli bir hayvana işkence edilmesi ya da öldürülmesi için sipariş veren kişi bakımından ise 'Yardım eden' sıfatıyla, tıpkı hayvanı ezen fail gibi aynı hapis cezası istemiyle yargılanırlar" ifadelerini kullandı.
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