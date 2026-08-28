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Şara'dan danışman ataması

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, feshedilen terör örgütü YPG liderlerinden Ferhat Abdi Şahin'i danışman olarak atadı.

Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 08:35
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 08:35
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Şara'dan danışman ataması

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi'yi (Mazlum Abdi) Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır." ifadeleri yer aldı.

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