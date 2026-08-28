Yazıcıoğlu'nun ölümü cinayet çıktı! Adil Öksüz bağlantısı
Yazıcıoğlu'nun ölümü cinayet çıktı! Adil Öksüz bağlantısı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Yeni delillerle merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün artık cinayet olduğunu söyleyebiliyoruz. Pilotun eşinin, Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 08:39
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 08:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Gürlek, Yazıcıoğlu'nun ölümünün yeni deliller ışığında "cinayet" olduğunun belirlendiğini söyledi. Gürlek, "Pilotun eşinin, Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la birlikte Elazığ'da toplantılara katıldığı belirlendi. " ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili şunları söyledi: Bir helikopter kazası olarak dosya bekliyordu. Ankara Başsavcılığımız bu dosyayı çekti. Yeni deliller ışığında merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün artık bir cinayet olduğunu söyleyebiliyoruz. Özellikle pilotun eşinin, Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la birlikte Elazığ'da toplantılara katıldığı belirlendi. Başsavcılığımız çalışıyor, muhtemelen operasyon derinleşecektir, soruşturma derinleşecektir. Sonuna kadar takip ediyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu nadide bir insandı.
"SÖZLERİ İLE KAYITLAR TUTMUYOR"
KURİŞ OPERASYONU: Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden sonra normalde silsileye aykırı şekilde Alihan Kuriş başa geçiyor. Para aklama, örgüt kurma, devlet aleyhine dolandırıcılık iddiası var. Sayın İdris Naim Şahin'in bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey'in söyledikleriyle kayıtlar birbirini tutmuyor.
"ŞİMDİ YİNE CANLI YAYIN İSTERLER Mİ"
İMAMOĞLU DAVASI: Bu dava açıldığı zaman 'Yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz' diye bir söylem vardı. Ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında durur mu diye sormak istiyorum.
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Yazıcıoğlu'nun ölümü cinayet çıktı! Adil Öksüz bağlantısı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Yeni delillerle merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün artık cinayet olduğunu söyleyebiliyoruz. Pilotun eşinin, Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı.' dedi.
Adalet Bakanı Gürlek, Yazıcıoğlu'nun ölümünün yeni deliller ışığında "cinayet" olduğunun belirlendiğini söyledi. Gürlek, "Pilotun eşinin, Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la birlikte Elazığ'da toplantılara katıldığı belirlendi. " ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili şunları söyledi: Bir helikopter kazası olarak dosya bekliyordu. Ankara Başsavcılığımız bu dosyayı çekti. Yeni deliller ışığında merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün artık bir cinayet olduğunu söyleyebiliyoruz. Özellikle pilotun eşinin, Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la birlikte Elazığ'da toplantılara katıldığı belirlendi. Başsavcılığımız çalışıyor, muhtemelen operasyon derinleşecektir, soruşturma derinleşecektir. Sonuna kadar takip ediyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu nadide bir insandı.
"SÖZLERİ İLE KAYITLAR TUTMUYOR"
KURİŞ OPERASYONU: Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden sonra normalde silsileye aykırı şekilde Alihan Kuriş başa geçiyor. Para aklama, örgüt kurma, devlet aleyhine dolandırıcılık iddiası var. Sayın İdris Naim Şahin'in bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey'in söyledikleriyle kayıtlar birbirini tutmuyor.
"ŞİMDİ YİNE CANLI YAYIN İSTERLER Mİ"
İMAMOĞLU DAVASI: Bu dava açıldığı zaman 'Yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz' diye bir söylem vardı. Ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında durur mu diye sormak istiyorum.
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