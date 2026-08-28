İBB davasında rüşvet itirafı! Range Rover ve 500 bin dolar detayı
İBB davasında rüşvet itirafı! Range Rover ve 500 bin dolar detayı
İBB yolsuzluk davasında ifade veren Adem Soytekin'in çalışanı, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'a giden rüşvetin detaylarını anlattı. Tutuksuz sanık Murat Erenler, Soytekin'in verdiği nakit parayla Ali Kurt'un kayınbiraderinin üzerine Range Rover aldıklarını ve aracı Kurt'un eşine bizzat teslim ettiğini söyledi. Erenler, savcının 'Bir yıl sonra aracı geri mi aldınız? sorusuna, 'Evet, Adem Soytekin iki ayrı havaleyle hesabıma 5.5 milyon gönderdi. Onunla aracı üzerime aldım.' cevabını verdi. Erenler, 500 bin dolarlık rüşveti de Ali Kurt'un şoförü Murat Başbuğ'a bizzat götürdüğünü söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 08:37
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 08:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada tutuksuz sanıkların ifade işlemleri sürüyor. Adem Soytekin'in çalışanı tutuksuz sanık Altan Gözcü rüşvet trafiğini mahkemede itiraf etti.
ÇANTA VE KOLİ TAŞIDIM
Altan Gözcü, kendisine çanta içerisinde para verildiğini ve başka bir olayda paket taşıdığını anlattı. Gözcü, "Adem Bey bir gün bana Erdal Bey'in ofisine gidip para vereceğini söyledi. Erdal Bey'e gidip çanta içerisinde para aldım. Bir gün de Erdal Bey'in kardeşi Serdal Bey bana bir paket verdi. Bu paketi Adem Bey'e teslim ettim. Ben bu paranın rüşvet olduğunu bilseydim, asla götürmezdim" dedi.
KİPTAŞ'TA 100 VIP LİSTE
Duruşmada KİPTAŞ projelerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Soytekin'in kız arkadaşı olduğu iddia edilen ve KİPTAŞ projelerindeki satış organizasyonlarında görev yaptığı belirtilen tutuksuz sanık Nezahet Kurt, Pendik Arkatlı projesindeki satış sürecini anlattı. Kurt, dairelerin fiyatlarını kendisinin belirlemediğini ve hangi dairenin kime hangi şartlarda satılacağı konusunda yetkisi bulunmadığını savundu. Cumhuriyet savcısının '100 kişilik VIP listeyi' sorması üzerine Kurt, kendisine toplam 350 daire için üç liste geldiğini söyledi. İlk iki listede yer alan 250 dairenin satışını kendisinin gerçekleştirdiğini belirten Kurt, kalan 100 daireye ilişkin ise KİPTAŞ çalışanı Yasemin Gürsel'in kendisine, "VIP listeyi siz satmayacaksınız" dediğini öne sürdü. Kurt, bu nedenle kalan 100 dairenin satışını gerçekleştirmediğini ifade etti.
Soytekin'in yanında idari müdür olarak çalışan tutuksuz sanık Bülent Yılmaz da, eşi adına bir daire aldığını, daha sonra üzerlerindeki iki dairenin Soytekin tarafından alındığını ve söz konusu evleri yaklaşık üç hafta önce Aso İnşaat'a geri verdiklerini söyledi.
RANGE'İN PARASI SOYTEKİN'DEN
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, İmamoğlu davasında ifade veren Adem Soytekin'in çalışanı Murat Erenler, Soytekin ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt arasındaki para ve araç trafiğini mahkemede anlattı. Erenler, Soytekin'in verdiği nakit parayla Range Rover Discovery marka aracın Ali Kurt'un kayınbiraderi Erencan Kuyulak adına satın alındığını, aracın daha sonra Kurt'un eşine teslim edildiğini söyledi. Yaklaşık bir yıl sonra 34 NJ 194 plakalı aynı aracın, Soytekin'in Erenler'in hesabına gönderdiği parayla 5 milyon 500 bin TL karşılığında bu kez kendi adına satın alındığını belirtti. Erenler, 500 bin dolarlık rüşveti de Ali Kurt'un şoförü Murat Başbuğ'a bizzat götürdüğünü söyledi. Erenler, para teslimatlarını yaptığı dönemde ödemelerin hangi amaçla gerçekleştirildiğini bilmediğini savundu. Soytekin'in kendisine açıkça "Bu rüşvet parasıdır" demediğini belirten Erenler, çalışan olarak patronunun talimatlarını yerine getirdiğini söyledi.
BAŞKA KİMSE KAMERA BANTLAMADI
Ekrem İmamoğlu'nun gittiği ve kameralarının bantlandığı Le Meridien Oteli'nin sahibi Adnan Çebi savunma yaptı. "Otelin sahibi olsak da işletmesi Amerikalı firma tarafından yapılıyor" diyen Çebi, "Kameraların bantlanmasının İBB koruma personelinin rutin bir uygulaması, otele özel değil. Bu konuda bir talimatım yoktur" dedi. Çebi, savcının "14 yılda başka kimse kameraları bantladı mı?" sorusuna, "Bilgim dahilinde denk gelmedim" yanıtını verdi. Çebi, "Herkes jammer'la otele girebilir mi?" sorusuna Çebi, "Tabii ki öyle bir şey söz konusu olamaz. Tamamen otelin sorumluluğundadır" bilgisini verdi. İmamoğlu'nun olduğu toplantılarına hiç katılmadığını kaydeden Çebi, İmamoğlu döneminde İBB'den hiç iş almadıklarını söyledi.
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İBB davasında rüşvet itirafı! Range Rover ve 500 bin dolar detayı
İBB yolsuzluk davasında ifade veren Adem Soytekin'in çalışanı, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'a giden rüşvetin detaylarını anlattı. Tutuksuz sanık Murat Erenler, Soytekin'in verdiği nakit parayla Ali Kurt'un kayınbiraderinin üzerine Range Rover aldıklarını ve aracı Kurt'un eşine bizzat teslim ettiğini söyledi. Erenler, savcının 'Bir yıl sonra aracı geri mi aldınız? sorusuna, 'Evet, Adem Soytekin iki ayrı havaleyle hesabıma 5.5 milyon gönderdi. Onunla aracı üzerime aldım.' cevabını verdi. Erenler, 500 bin dolarlık rüşveti de Ali Kurt'un şoförü Murat Başbuğ'a bizzat götürdüğünü söyledi.
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada tutuksuz sanıkların ifade işlemleri sürüyor. Adem Soytekin'in çalışanı tutuksuz sanık Altan Gözcü rüşvet trafiğini mahkemede itiraf etti.
ÇANTA VE KOLİ TAŞIDIM
Altan Gözcü, kendisine çanta içerisinde para verildiğini ve başka bir olayda paket taşıdığını anlattı. Gözcü, "Adem Bey bir gün bana Erdal Bey'in ofisine gidip para vereceğini söyledi. Erdal Bey'e gidip çanta içerisinde para aldım. Bir gün de Erdal Bey'in kardeşi Serdal Bey bana bir paket verdi. Bu paketi Adem Bey'e teslim ettim. Ben bu paranın rüşvet olduğunu bilseydim, asla götürmezdim" dedi.
KİPTAŞ'TA 100 VIP LİSTE
Duruşmada KİPTAŞ projelerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Soytekin'in kız arkadaşı olduğu iddia edilen ve KİPTAŞ projelerindeki satış organizasyonlarında görev yaptığı belirtilen tutuksuz sanık Nezahet Kurt, Pendik Arkatlı projesindeki satış sürecini anlattı. Kurt, dairelerin fiyatlarını kendisinin belirlemediğini ve hangi dairenin kime hangi şartlarda satılacağı konusunda yetkisi bulunmadığını savundu. Cumhuriyet savcısının '100 kişilik VIP listeyi' sorması üzerine Kurt, kendisine toplam 350 daire için üç liste geldiğini söyledi. İlk iki listede yer alan 250 dairenin satışını kendisinin gerçekleştirdiğini belirten Kurt, kalan 100 daireye ilişkin ise KİPTAŞ çalışanı Yasemin Gürsel'in kendisine, "VIP listeyi siz satmayacaksınız" dediğini öne sürdü. Kurt, bu nedenle kalan 100 dairenin satışını gerçekleştirmediğini ifade etti.
Soytekin'in yanında idari müdür olarak çalışan tutuksuz sanık Bülent Yılmaz da, eşi adına bir daire aldığını, daha sonra üzerlerindeki iki dairenin Soytekin tarafından alındığını ve söz konusu evleri yaklaşık üç hafta önce Aso İnşaat'a geri verdiklerini söyledi.
RANGE'İN PARASI SOYTEKİN'DEN
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, İmamoğlu davasında ifade veren Adem Soytekin'in çalışanı Murat Erenler, Soytekin ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt arasındaki para ve araç trafiğini mahkemede anlattı. Erenler, Soytekin'in verdiği nakit parayla Range Rover Discovery marka aracın Ali Kurt'un kayınbiraderi Erencan Kuyulak adına satın alındığını, aracın daha sonra Kurt'un eşine teslim edildiğini söyledi. Yaklaşık bir yıl sonra 34 NJ 194 plakalı aynı aracın, Soytekin'in Erenler'in hesabına gönderdiği parayla 5 milyon 500 bin TL karşılığında bu kez kendi adına satın alındığını belirtti. Erenler, 500 bin dolarlık rüşveti de Ali Kurt'un şoförü Murat Başbuğ'a bizzat götürdüğünü söyledi. Erenler, para teslimatlarını yaptığı dönemde ödemelerin hangi amaçla gerçekleştirildiğini bilmediğini savundu. Soytekin'in kendisine açıkça "Bu rüşvet parasıdır" demediğini belirten Erenler, çalışan olarak patronunun talimatlarını yerine getirdiğini söyledi.
BAŞKA KİMSE KAMERA BANTLAMADI
Ekrem İmamoğlu'nun gittiği ve kameralarının bantlandığı Le Meridien Oteli'nin sahibi Adnan Çebi savunma yaptı. "Otelin sahibi olsak da işletmesi Amerikalı firma tarafından yapılıyor" diyen Çebi, "Kameraların bantlanmasının İBB koruma personelinin rutin bir uygulaması, otele özel değil. Bu konuda bir talimatım yoktur" dedi. Çebi, savcının "14 yılda başka kimse kameraları bantladı mı?" sorusuna, "Bilgim dahilinde denk gelmedim" yanıtını verdi. Çebi, "Herkes jammer'la otele girebilir mi?" sorusuna Çebi, "Tabii ki öyle bir şey söz konusu olamaz. Tamamen otelin sorumluluğundadır" bilgisini verdi. İmamoğlu'nun olduğu toplantılarına hiç katılmadığını kaydeden Çebi, İmamoğlu döneminde İBB'den hiç iş almadıklarını söyledi.
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