Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, altın, dolar ve avro haftalık bazda değer kazanırken, yatırım fonlarında en yüksek getiri kıymetli maden fonlarında kaydedildi. Haftalık piyasa verilerinde BİST 100'ün seyri ile altın ve döviz fiyatlarındaki değişim yatırımcıların takip edeceği göstergeler arasında yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 20:33
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 20:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BİST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.341,93, en yüksek 14.730,20 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,87 değer kazanarak haftayı 14.641,56 puandan tamamladı.
Altının gram fiyatı 7 bin 160 liraya çıktı
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1 artarak 7 bin 160 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,99 artışla 46 bin 720 liraya çıktı.
Önceki hafta sonunda 11 bin 614 liradan satılan çeyrek altının fiyatı yüzde 0,91 yükselerek 11 bin 720 liraya ulaştı.
Dolar ve avro haftayı yükselişle kapattı
Döviz piyasasında ABD doları haftalık bazda yüzde 0,37 değer kazanarak 48,2440 liraya çıktı. Avro ise yüzde 0,09 artışla 56,2320 liraya yükseldi.
Böylece haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ile altın, dolar ve avro değer kazancı kaydetti.
Kıymetli maden fonları yüzde 2,79 kazandırdı
Yatırım fonları hafta genelinde yüzde 0,74, emeklilik fonları ise yüzde 1,23 değer kazandı. Fon kategorileri arasında en yüksek haftalık getiri yüzde 2,79 ile kıymetli maden fonlarında gerçekleşti.
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Haftanın en çok kazandıran fon grubu belli oldu
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, altın, dolar ve avro haftalık bazda değer kazanırken, yatırım fonlarında en yüksek getiri kıymetli maden fonlarında kaydedildi. Haftalık piyasa verilerinde BİST 100'ün seyri ile altın ve döviz fiyatlarındaki değişim yatırımcıların takip edeceği göstergeler arasında yer aldı.
BİST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.341,93, en yüksek 14.730,20 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,87 değer kazanarak haftayı 14.641,56 puandan tamamladı.
Altının gram fiyatı 7 bin 160 liraya çıktı
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1 artarak 7 bin 160 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,99 artışla 46 bin 720 liraya çıktı.
Önceki hafta sonunda 11 bin 614 liradan satılan çeyrek altının fiyatı yüzde 0,91 yükselerek 11 bin 720 liraya ulaştı.
Dolar ve avro haftayı yükselişle kapattı
Döviz piyasasında ABD doları haftalık bazda yüzde 0,37 değer kazanarak 48,2440 liraya çıktı. Avro ise yüzde 0,09 artışla 56,2320 liraya yükseldi.
Böylece haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ile altın, dolar ve avro değer kazancı kaydetti.
Kıymetli maden fonları yüzde 2,79 kazandırdı
Yatırım fonları hafta genelinde yüzde 0,74, emeklilik fonları ise yüzde 1,23 değer kazandı. Fon kategorileri arasında en yüksek haftalık getiri yüzde 2,79 ile kıymetli maden fonlarında gerçekleşti.
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