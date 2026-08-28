Bakan Kurum açıkladı: DOA ekonomiye katkı sağlayacak
Bakan Kurum açıkladı: DOA ekonomiye katkı sağlayacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi (DOA) kapsamında ağustos sonuna kadar 130 milyon içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Kurum, sistemin Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar lira katkı sağlamasının öngörüldüğünü belirtirken, ülke genelinde iade noktaları ve sayma-doğrulama merkezlerinin yaygınlaştırılması hedefini paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 22:24
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 22:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen NextGenCOP30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı'nın açılışında konuştu.
DOA uygulamasında 1 Temmuz'da ulusal entegrasyon döneminin başlatıldığını belirten Kurum, ağustos sonuna kadar 130 milyon içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırıldığını bildirdi. Ülke genelinde en az 50 bin iade noktası ile yaklaşık 150 sayma-doğrulama merkezine ulaşılması hedefleniyor.
Kurum, sistemin ekonomik boyutuna ilişkin, DOA'nın Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlamasının öngörüldüğünü ifade etti.
Geri kazanım oranında 2035 hedefi yüzde 60
Sıfır Atık Hareketi'nin 2017'de başladığını hatırlatan Kurum, o dönemde yüzde 13 seviyesinde bulunan geri kazanım oranının 2025 itibarıyla yüzde 37'ye ulaştığını söyledi. Kurum, 2025 yılı itibarıyla 90 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını kaydetti.
Türkiye'nin 2035 hedefinin geri kazanım oranını yüzde 60'a çıkarmak olduğunu belirten Kurum, kullanılan materyallerin yüzde 60'ının dönüştürülmesinin amaçlandığını aktardı.
COP31 için enerji ve döngüsel malzeme hedefleri
Kurum, yeni yapılarda enerji tüketimini yaklaşık yüzde 39 azaltan, sıfır atık uyumunu ve enerji verimliliğini gözeten bir yaklaşım izlendiğini söyledi.
COP31 eylem gündemi kapsamında 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılmasını öngören bir uygulama çerçevesi teklif ettiklerini belirten Kurum, binalardaki enerji yoğunluğunun yüzde 25 azaltılması ve döngüsel malzeme kullanım oranının en az yüzde 15'e yükseltilmesinin de hedefler arasında bulunduğunu bildirdi.
DOA'nın ülke genelindeki uygulama ağının genişlemesiyle birlikte 50 bin iade noktası ve yaklaşık 150 sayma-doğrulama merkezi hedefinin ilerleyen dönemde sistemin yaygınlaşmasında öne çıkması bekleniyor.
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Bakan Kurum açıkladı: DOA ekonomiye katkı sağlayacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi (DOA) kapsamında ağustos sonuna kadar 130 milyon içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Kurum, sistemin Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar lira katkı sağlamasının öngörüldüğünü belirtirken, ülke genelinde iade noktaları ve sayma-doğrulama merkezlerinin yaygınlaştırılması hedefini paylaştı.
Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen NextGenCOP30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı'nın açılışında konuştu.
DOA uygulamasında 1 Temmuz'da ulusal entegrasyon döneminin başlatıldığını belirten Kurum, ağustos sonuna kadar 130 milyon içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırıldığını bildirdi. Ülke genelinde en az 50 bin iade noktası ile yaklaşık 150 sayma-doğrulama merkezine ulaşılması hedefleniyor.
Kurum, sistemin ekonomik boyutuna ilişkin, DOA'nın Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlamasının öngörüldüğünü ifade etti.
Geri kazanım oranında 2035 hedefi yüzde 60
Sıfır Atık Hareketi'nin 2017'de başladığını hatırlatan Kurum, o dönemde yüzde 13 seviyesinde bulunan geri kazanım oranının 2025 itibarıyla yüzde 37'ye ulaştığını söyledi. Kurum, 2025 yılı itibarıyla 90 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını kaydetti.
Türkiye'nin 2035 hedefinin geri kazanım oranını yüzde 60'a çıkarmak olduğunu belirten Kurum, kullanılan materyallerin yüzde 60'ının dönüştürülmesinin amaçlandığını aktardı.
COP31 için enerji ve döngüsel malzeme hedefleri
Kurum, yeni yapılarda enerji tüketimini yaklaşık yüzde 39 azaltan, sıfır atık uyumunu ve enerji verimliliğini gözeten bir yaklaşım izlendiğini söyledi.
COP31 eylem gündemi kapsamında 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılmasını öngören bir uygulama çerçevesi teklif ettiklerini belirten Kurum, binalardaki enerji yoğunluğunun yüzde 25 azaltılması ve döngüsel malzeme kullanım oranının en az yüzde 15'e yükseltilmesinin de hedefler arasında bulunduğunu bildirdi.
DOA'nın ülke genelindeki uygulama ağının genişlemesiyle birlikte 50 bin iade noktası ve yaklaşık 150 sayma-doğrulama merkezi hedefinin ilerleyen dönemde sistemin yaygınlaşmasında öne çıkması bekleniyor.
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