Vakıf üniversitelerinde ücret artışına YÖK takibi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretleriyle ilgili öğrenci şikâyetleri üzerine denetim sürecini sıkılaştırdı. Ara sınıflarda yüzde 25'i aşan artışlar, ilave ücret talepleri ve vade farkı uygulamaları günlük olarak incelenecek. Denetimlerde özellikle 2026-2027 Akademik Yılı kayıt ve ödeme uygulamalarının belirlenen esaslara uygunluğu takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 23:11
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 23:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkanlığa CİMER üzerinden bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının ücret uygulamalarına ilişkin çok sayıda ihbar ve şikâyet ulaştı. Başvurularda ara sınıflardaki öğrenim ücretlerinin yüzde 25'in üzerinde artırıldığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret istendiği, farklı ödeme seçeneklerinde vade farkı uygulandığı ve ilave ücret talep edildiği bildirildi.
Öğrenciler aleyhine sonuç doğuran uygulamalara yönelik başvuru, ihbar ve şikâyetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük ve ivedi şekilde değerlendirilecek. Kurallara aykırılık belirlenmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacak.
Ara sınıflarda artış yüzde 25'i aşamayacak
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan düzenleme doğrultusunda hazırlanan usul ve esaslar vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirildi. Düzenlemeye göre, hazırlık veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretlerine 2026-2027 Akademik Yılı için yapılacak artış yüzde 25'i geçemeyecek.
Öğrenim ücreti, eğitimin dönemlik veya yıllık olmasına bakılmaksızın yıllık ve belirli bir tutar üzerinden belirlenecek. Kayıt döneminin ardından önceden açık şekilde ilan edilmemiş herhangi bir ilave ücret veya ücret artışı talep edilemeyecek.
Tek dersi kalan öğrenciye tam dönem ücreti yok
Dönem veya yıl tekrarı yapan ya da normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden yalnızca tekrar etmeleri gereken ders, dönem veya yıl için ücret alınabilecek. İstenen tutar, ilgili dönemde alınması zorunlu ders veya kredi başına düşen ücreti aşamayacak.
Bu kapsamda yalnızca tek dersi kalan öğrenciden tam dönem öğrenim ücreti alınamayacak. Bir üst sınıfa geçen ve önceki öğretim yılı veya dönemine ait öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerden, başarısız oldukları alt sınıf derslerini yeniden almaları nedeniyle dönemlik veya yıllık öğrenim ücretine ek ödeme de istenemeyecek.
Dokuz aya kadar taksitte vade farkı uygulanamayacak
Öğrenim ücretinin dokuz aya kadar taksitle ödenmesi durumunda vade farkı uygulanamayacak. Kredi kartıyla tek çekim veya taksitli ödeme ile kredili mevduat hesabı gibi farklı ödeme yöntemleri nedeniyle öğrencilerin mali yükünü artıran vade farkları getirilemeyecek.
9 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun kapsamında yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin ücretleri ise intibak ettirildikleri sınıfın öğrenim ücreti esas alınarak belirlenecek. Bu öğrencilerden öğrenim ücreti dışında başka bir ücret talep edilemeyecek.
Vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretleri ve ücret artışlarına ilişkin işlemlerini YÖK tarafından bildirilen usul ve esaslara uygun yürütmesi gerekiyor. Yükseköğretim Denetleme Kurulunun günlük incelemelerinde tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli işlemler uygulanacak.
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Vakıf üniversitelerinde ücret artışına YÖK takibi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretleriyle ilgili öğrenci şikâyetleri üzerine denetim sürecini sıkılaştırdı. Ara sınıflarda yüzde 25'i aşan artışlar, ilave ücret talepleri ve vade farkı uygulamaları günlük olarak incelenecek. Denetimlerde özellikle 2026-2027 Akademik Yılı kayıt ve ödeme uygulamalarının belirlenen esaslara uygunluğu takip edilecek.
YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkanlığa CİMER üzerinden bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının ücret uygulamalarına ilişkin çok sayıda ihbar ve şikâyet ulaştı. Başvurularda ara sınıflardaki öğrenim ücretlerinin yüzde 25'in üzerinde artırıldığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret istendiği, farklı ödeme seçeneklerinde vade farkı uygulandığı ve ilave ücret talep edildiği bildirildi.
Öğrenciler aleyhine sonuç doğuran uygulamalara yönelik başvuru, ihbar ve şikâyetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük ve ivedi şekilde değerlendirilecek. Kurallara aykırılık belirlenmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacak.
Ara sınıflarda artış yüzde 25'i aşamayacak
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan düzenleme doğrultusunda hazırlanan usul ve esaslar vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirildi. Düzenlemeye göre, hazırlık veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretlerine 2026-2027 Akademik Yılı için yapılacak artış yüzde 25'i geçemeyecek.
Öğrenim ücreti, eğitimin dönemlik veya yıllık olmasına bakılmaksızın yıllık ve belirli bir tutar üzerinden belirlenecek. Kayıt döneminin ardından önceden açık şekilde ilan edilmemiş herhangi bir ilave ücret veya ücret artışı talep edilemeyecek.
Tek dersi kalan öğrenciye tam dönem ücreti yok
Dönem veya yıl tekrarı yapan ya da normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden yalnızca tekrar etmeleri gereken ders, dönem veya yıl için ücret alınabilecek. İstenen tutar, ilgili dönemde alınması zorunlu ders veya kredi başına düşen ücreti aşamayacak.
Bu kapsamda yalnızca tek dersi kalan öğrenciden tam dönem öğrenim ücreti alınamayacak. Bir üst sınıfa geçen ve önceki öğretim yılı veya dönemine ait öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerden, başarısız oldukları alt sınıf derslerini yeniden almaları nedeniyle dönemlik veya yıllık öğrenim ücretine ek ödeme de istenemeyecek.
Dokuz aya kadar taksitte vade farkı uygulanamayacak
Öğrenim ücretinin dokuz aya kadar taksitle ödenmesi durumunda vade farkı uygulanamayacak. Kredi kartıyla tek çekim veya taksitli ödeme ile kredili mevduat hesabı gibi farklı ödeme yöntemleri nedeniyle öğrencilerin mali yükünü artıran vade farkları getirilemeyecek.
9 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun kapsamında yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin ücretleri ise intibak ettirildikleri sınıfın öğrenim ücreti esas alınarak belirlenecek. Bu öğrencilerden öğrenim ücreti dışında başka bir ücret talep edilemeyecek.
Vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretleri ve ücret artışlarına ilişkin işlemlerini YÖK tarafından bildirilen usul ve esaslara uygun yürütmesi gerekiyor. Yükseköğretim Denetleme Kurulunun günlük incelemelerinde tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli işlemler uygulanacak.
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