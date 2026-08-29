Fenerbahçe'den Devler Ligi transferi: Marcus Rashford için teklif hazır
Fenerbahçe'den Devler Ligi transferi: Marcus Rashford için teklif hazır
Şampiyonlar Ligi faktörüyle transferde vites yükselten Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford için yeniden kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 29.08.2026 08:52
Haber Güncellenme Tarihi: 29.08.2026 08:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönen Fenerbahçe'de transfer politikası da değişmiş durumda. Mason Greenwood hamlesinin ardından, Sarı-Lacivertliler'in yıldız transferlerine devam etmesi beklenmiyordu.
Ancak Devler Ligi faktörüyle Fenerbahçe Yönetimi'nin, teknik direktör İsmail Kartal ve taraftarlara bir hediye daha vermeye hazırlandığı ortaya çıktı. İngiliz basınına göre; Kanarya, Manchester United forması giyen Marcus Rashford için temaslarını sıklaştırdı. The Peoples Person'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:
İKONİK 9 NUMARA VERİLDİ
"Son gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Manchester United'ın forvet oyuncusu Marcus Rashford'ı transfer etme girişiminden vazgeçmeyi reddediyor. Rashford, geçen hafta sonu United formasıyla sahalara geri döndü ve takım arkadaşlarıyla birlikte Premier Lig'in yeni takımı Hull City'ye karşı 2-0'lık utanç verici bir yenilgi aldı. Devre arasında oyuna girdi ve umut verici bir performans sergiledi, ancak MKM Stadyumu'nda takımını kurtaramadı. Marcus Rashford'a, Manchester United'ın ikonik 9 numaralı forması verildi. Ancak takımdan ayrılma ihtimali hayli kuvvetli."
BARÇA OPSİYONU KULLANMADI
Kulübü ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan Rashford, geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirdi. Katalan ekibinde 49 karşılaşmaya çıkan 28'lik sol kanat oyuncusu 14 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu. Buna rağmen Barça, 30 milyon euroluk opsiyonunu kullanmadı. Fenerbahçe'nin, İngiliz oyuncu için 25 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor. Rashford, sol kanatın yanı sıra santrfor mevkisinde de süre alabiliyor. Güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro.
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Fenerbahçe'den Devler Ligi transferi: Marcus Rashford için teklif hazır
Şampiyonlar Ligi faktörüyle transferde vites yükselten Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford için yeniden kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönen Fenerbahçe'de transfer politikası da değişmiş durumda. Mason Greenwood hamlesinin ardından, Sarı-Lacivertliler'in yıldız transferlerine devam etmesi beklenmiyordu.
Ancak Devler Ligi faktörüyle Fenerbahçe Yönetimi'nin, teknik direktör İsmail Kartal ve taraftarlara bir hediye daha vermeye hazırlandığı ortaya çıktı. İngiliz basınına göre; Kanarya, Manchester United forması giyen Marcus Rashford için temaslarını sıklaştırdı. The Peoples Person'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:
İKONİK 9 NUMARA VERİLDİ
"Son gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Manchester United'ın forvet oyuncusu Marcus Rashford'ı transfer etme girişiminden vazgeçmeyi reddediyor. Rashford, geçen hafta sonu United formasıyla sahalara geri döndü ve takım arkadaşlarıyla birlikte Premier Lig'in yeni takımı Hull City'ye karşı 2-0'lık utanç verici bir yenilgi aldı. Devre arasında oyuna girdi ve umut verici bir performans sergiledi, ancak MKM Stadyumu'nda takımını kurtaramadı. Marcus Rashford'a, Manchester United'ın ikonik 9 numaralı forması verildi. Ancak takımdan ayrılma ihtimali hayli kuvvetli."
BARÇA OPSİYONU KULLANMADI
Kulübü ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan Rashford, geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirdi. Katalan ekibinde 49 karşılaşmaya çıkan 28'lik sol kanat oyuncusu 14 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu. Buna rağmen Barça, 30 milyon euroluk opsiyonunu kullanmadı. Fenerbahçe'nin, İngiliz oyuncu için 25 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor. Rashford, sol kanatın yanı sıra santrfor mevkisinde de süre alabiliyor. Güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro.
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