İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Mutlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 78 şüpheli yer alırken, dosyada örgüt yöneticiliğinden rüşvete kadar çeşitli suçlamalara yer verildi. Yargılama sürecine ilişkin takvim, iddianamenin mahkeme tarafından değerlendirilmesinin ardından şekillenecek.
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 18:38
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 18:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, çıkar amaçlı bir suç örgütünün bulunduğu ileri sürüldü. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun söz konusu örgütün lideri olduğu iddia edilirken, Mutlu dışında 77 kişi şüpheli olarak dosyada yer aldı.
İddianame kapsamında bir kurum suçtan zarar gören olarak gösterildi. Dosyada ayrıca 20 kişi müşteki, 11 kişi mağdur ve 3 kişi müşteki şüpheli sıfatıyla yer aldı.
Şüphelilere dokuz ayrı suçlama yöneltildi
İddianamede şüphelilere, dosyadaki konumlarına göre “çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği”, “rüşvet”, “zimmet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi.
Dosyada ayrıca “kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama”, “resmi belgede sahtecilik” ve “imar kirliliğine sebep olma” suçlamalarına yer verildi.
İddianamede belirtilen suçlamalar, soruşturma makamının şüphelilere yönelik isnatlarından oluşuyor. Hasan Mutlu ve diğer şüpheliler hakkındaki suçlamalar bakımından yargılama sürecinin başlayabilmesi için iddianamenin görevli mahkeme tarafından kabul edilmesi gerekiyor.
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Bayrampaşa soruşturmasında iddianame hazırlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Mutlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 78 şüpheli yer alırken, dosyada örgüt yöneticiliğinden rüşvete kadar çeşitli suçlamalara yer verildi. Yargılama sürecine ilişkin takvim, iddianamenin mahkeme tarafından değerlendirilmesinin ardından şekillenecek.
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, çıkar amaçlı bir suç örgütünün bulunduğu ileri sürüldü. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun söz konusu örgütün lideri olduğu iddia edilirken, Mutlu dışında 77 kişi şüpheli olarak dosyada yer aldı.
İddianame kapsamında bir kurum suçtan zarar gören olarak gösterildi. Dosyada ayrıca 20 kişi müşteki, 11 kişi mağdur ve 3 kişi müşteki şüpheli sıfatıyla yer aldı.
Şüphelilere dokuz ayrı suçlama yöneltildi
İddianamede şüphelilere, dosyadaki konumlarına göre “çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği”, “rüşvet”, “zimmet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi.
Dosyada ayrıca “kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama”, “resmi belgede sahtecilik” ve “imar kirliliğine sebep olma” suçlamalarına yer verildi.
İddianamede belirtilen suçlamalar, soruşturma makamının şüphelilere yönelik isnatlarından oluşuyor. Hasan Mutlu ve diğer şüpheliler hakkındaki suçlamalar bakımından yargılama sürecinin başlayabilmesi için iddianamenin görevli mahkeme tarafından kabul edilmesi gerekiyor.
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