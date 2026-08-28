Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seyir halindeki iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Yaralıların olduğu bildirilen kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hattaki sefer düzeninde geçici değişikliğe gidildi. Kazanın etkileri ve seferlerin normale dönüşüne ilişkin Metro İstanbul'dan yapılacak açıklamalar takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 21:53
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 21:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. İlk bilgilere göre kazada yaralananların bulunduğu öğrenildi.
Yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin paylaşılan ilk bilgilerde ayrıntı yer almadı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken tramvay hattındaki ulaşım da kazadan etkilendi.
T1 hattında seferler kısıtlandı
Metro İstanbul, kazanın ardından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin geçici süreyle kısıtlı olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.
Metro İstanbul'un açıklamasına göre seferler Kabataş-Çapa ile Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor. Böylece hattın kazadan etkilenen bölümünde tramvay işletmesine geçici olarak ara verildi.
Sefer düzenine ilişkin açıklamalar takip ediliyor
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanan yolcular açısından seferlerin yeniden tam hat üzerinde ne zaman başlayacağı önem taşıyor. Metro İstanbul'un sefer düzenine ilişkin yeni duyuruları, ulaşımın normale dönüş takvimini belirleyecek.
Kazanın nedeni ve yaralıların durumuna ilişkin yetkili kurumlardan gelecek ayrıntılı açıklamalar bekleniyor.
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Zeytinburnu'nda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seyir halindeki iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Yaralıların olduğu bildirilen kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hattaki sefer düzeninde geçici değişikliğe gidildi. Kazanın etkileri ve seferlerin normale dönüşüne ilişkin Metro İstanbul'dan yapılacak açıklamalar takip ediliyor.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. İlk bilgilere göre kazada yaralananların bulunduğu öğrenildi.
Yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin paylaşılan ilk bilgilerde ayrıntı yer almadı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken tramvay hattındaki ulaşım da kazadan etkilendi.
T1 hattında seferler kısıtlandı
Metro İstanbul, kazanın ardından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin geçici süreyle kısıtlı olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.
Metro İstanbul'un açıklamasına göre seferler Kabataş-Çapa ile Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor. Böylece hattın kazadan etkilenen bölümünde tramvay işletmesine geçici olarak ara verildi.
Sefer düzenine ilişkin açıklamalar takip ediliyor
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanan yolcular açısından seferlerin yeniden tam hat üzerinde ne zaman başlayacağı önem taşıyor. Metro İstanbul'un sefer düzenine ilişkin yeni duyuruları, ulaşımın normale dönüş takvimini belirleyecek.
Kazanın nedeni ve yaralıların durumuna ilişkin yetkili kurumlardan gelecek ayrıntılı açıklamalar bekleniyor.
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