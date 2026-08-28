Fethiye’de orman yangını yerleşim alanlarına yaklaştı
Fethiye’de orman yangını yerleşim alanlarına yaklaştı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde Karagedik Mahallesi yakınlarında 28 Ağustos 2026 akşamı çıkan orman yangını, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine çevredeki bazı evler ile Fethiye Huzurevi tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 21:41
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 21:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bölgede etkili olan rüzgar, yangının yayılmasını hızlandırırken alevlerin sık sık yön değiştirmesine neden oldu. Yangının yerleşim yerlerine yakın noktalara ulaşması üzerine bazı evlerde tahliye çalışması gerçekleştirildi.
Alevlerin bazı evleri etkilediği belirtilirken, ekiplerin yerleşim alanlarının çevresindeki müdahalesi devam etti. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Fethiye Huzurevi tahliye edildi
Yangının yaklaşması nedeniyle Fethiye Huzurevi de tedbir amacıyla boşaltıldı. Binada bulunan yaşlıların tahliyenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.
Bölgede görev yapan ekipler, yangının yerleşim alanlarına ilerlemesini önlemek ve alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının seyri ve tahliye edilen bölgelerdeki durum, yürütülen çalışmalar kapsamında takip ediliyor.
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Fethiye’de orman yangını yerleşim alanlarına yaklaştı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde Karagedik Mahallesi yakınlarında 28 Ağustos 2026 akşamı çıkan orman yangını, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine çevredeki bazı evler ile Fethiye Huzurevi tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Bölgede etkili olan rüzgar, yangının yayılmasını hızlandırırken alevlerin sık sık yön değiştirmesine neden oldu. Yangının yerleşim yerlerine yakın noktalara ulaşması üzerine bazı evlerde tahliye çalışması gerçekleştirildi.
Alevlerin bazı evleri etkilediği belirtilirken, ekiplerin yerleşim alanlarının çevresindeki müdahalesi devam etti. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Fethiye Huzurevi tahliye edildi
Yangının yaklaşması nedeniyle Fethiye Huzurevi de tedbir amacıyla boşaltıldı. Binada bulunan yaşlıların tahliyenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.
Bölgede görev yapan ekipler, yangının yerleşim alanlarına ilerlemesini önlemek ve alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının seyri ve tahliye edilen bölgelerdeki durum, yürütülen çalışmalar kapsamında takip ediliyor.
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