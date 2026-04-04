Kadıköy'de kritik derbi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Edson Alvarez, yarınki maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda ise eksik futbolcu bulunmuyor.
Haber Giriş Tarihi: 04.04.2026 09:53
Haber Güncellenme Tarihi: 04.04.2026 09:53
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Ligde oynadığı 27 mücadelede 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla zirvenin 4 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile aynı puanda, lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.
Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Edson Alvarez, yarınki maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Levent Mercan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Sakatlıklarını atlatan Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de yarınki maçta forma giyebilecek durumda.
6 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 6 isim sarı kart sınırında.
Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, yarınki derbide kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında siyah-beyazlı rakibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde ise Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
BEŞİKTAŞ TAM KADRO
Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure'nin teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide görev yapması bekleniyor.
DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta dört futbolcu Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Amir Murillo, Wilfred Ndidi ve Salih Uçan, "Kadıköy" deplasmanında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı olacak.
KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKABİLİR
Beşiktaş'ta zorlu derbi öncesi kaptan Orkun Kökçü, performansıyla dikkati çekiyor.
Ligde forma giydiği 23 maçta 6 gole imza atan orta saha oyuncusu, sırasıyla Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa müsabakalarında skor üretti.
Ligde son iki karşılaşmada da gol kaydeden Orkun, son haftalarda hem siyah-beyazlı hem de ay-yıldızlı formayla etkili maçlar çıkardı.
Ayrıca, Orkun Kökçü'nün Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.
LİGDE SON İKİ MAÇI KAZANDI
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine üst üste aldığı iki galibiyetle çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, ligde Galatasaray'a evinde 1-0 kaybettikten sonra deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
Süper Lig'de son 6 maçta da 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, derbiden 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
2026 YILINDA 1 KEZ KAYBETTİ
Beşiktaş, 2026 yılında mücadele ettiği iki kulvarda yalnızca 1 yenilgi yaşadı.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda ise 3 olmak üzere toplam 13 maçta boy gösterdi.
Söz konusu karşılaşmalarda 9 galibiyet alan Beşiktaş, 3 müsabakada ise rakipleriyle eşitliği bozamazken, 1 kez de sahadan mağlup ayrıldı.
LİGDE SON 5 MAÇTA KALESİNDE 2 GOL GÖRDÜ
Siyah-beyazlılar, ligdeki son 5 maçta kalesinde 2 gol gördü.
Devre arasındaki takviyelerle savunmasını güçlendiren Beşiktaş, 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisi ile 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında rakiplerinin birer kez gol sevinci yaşamasına engel olamadı.
Söz konusu süreçte Göztepe (4-0), Kocaelispor (0-1) ve Gençlerbirliği'ni (0-2) mağlup eden Beşiktaş, bu müsabakalarda kalesini gole kapattı.
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 31 gol yedi.
