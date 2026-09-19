İtalyanlar pişman oldu! ''Vincenzo Italiano'dan daha iyisi yok''
İtalyanlar pişman oldu! ''Vincenzo Italiano'dan daha iyisi yok''
Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta fırtınalar estirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıları yükselişe geçiren Italiano, Çizme ekiplerini pişman etti. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:42
Haber Güncellenme Tarihi: 19.09.2026 09:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dolmabahçe'de Marsilya'yı 4-1'lik skorla deviren SiyahBeyazlılar, Avrupa'nın dikkatini üzerinde topladı. Süper Lig'deki 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Kara Kartal'da bu başarının baş mimarı olarak Teknik Direktör Vincenzo Italiano ön plana çıkıyor. İtalyan hocanın, Beşiktaş'ın başında 2.50 puan ortalaması yakalaması, kendi ülkesinde de gündem oldu. 48 yaşındaki çalıştırıcının adı, Beşiktaş'a imza atmadan önce Bologna ve Napoli ile de anılmıştı. Ancak Bologna'nın tercihini Tedesco'dan, Napoli'nin ise Allegri'den yana kullanması ve pişman olmasıyla keşkeler büyüdü.
TAKIMLARINI ANINDA ETKİLİYOR
Çizme basını, İtalyan ekiplerinin Vincenzo Italiano'yu transfer etmemesini eleştirdi. CBS Sports, "Şu anda Vincenzo Italiano'dan daha iyisi yok. Birçok kulübün onu transfer etmemesi gerçekten komik bir durumdu. Bologna ve Napoli zaten zor durumda. Italiano, gittiği takımlara anında etki yaratıyor. Takımlarını beklenenin üzerinde performans sergilemeye itiyor ve asla kötü sezon geçirmiyor. Daha önce İtalya'da yaptıkları da bunu net şekilde kanıtlıyor. Bir gün Avrupa'da üst düzey bir kulübe transfer olmasını dört gözle bekliyorum. Çünkü bu hiç de sürpriz olmayacak" ifadeleriyle İtalyan hocayı övdü.
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İtalyanlar pişman oldu! ''Vincenzo Italiano'dan daha iyisi yok''
Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta fırtınalar estirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıları yükselişe geçiren Italiano, Çizme ekiplerini pişman etti. İşte detaylar...
Dolmabahçe'de Marsilya'yı 4-1'lik skorla deviren SiyahBeyazlılar, Avrupa'nın dikkatini üzerinde topladı. Süper Lig'deki 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Kara Kartal'da bu başarının baş mimarı olarak Teknik Direktör Vincenzo Italiano ön plana çıkıyor. İtalyan hocanın, Beşiktaş'ın başında 2.50 puan ortalaması yakalaması, kendi ülkesinde de gündem oldu. 48 yaşındaki çalıştırıcının adı, Beşiktaş'a imza atmadan önce Bologna ve Napoli ile de anılmıştı. Ancak Bologna'nın tercihini Tedesco'dan, Napoli'nin ise Allegri'den yana kullanması ve pişman olmasıyla keşkeler büyüdü.
TAKIMLARINI ANINDA ETKİLİYOR
Çizme basını, İtalyan ekiplerinin Vincenzo Italiano'yu transfer etmemesini eleştirdi. CBS Sports, "Şu anda Vincenzo Italiano'dan daha iyisi yok. Birçok kulübün onu transfer etmemesi gerçekten komik bir durumdu. Bologna ve Napoli zaten zor durumda. Italiano, gittiği takımlara anında etki yaratıyor. Takımlarını beklenenin üzerinde performans sergilemeye itiyor ve asla kötü sezon geçirmiyor. Daha önce İtalya'da yaptıkları da bunu net şekilde kanıtlıyor. Bir gün Avrupa'da üst düzey bir kulübe transfer olmasını dört gözle bekliyorum. Çünkü bu hiç de sürpriz olmayacak" ifadeleriyle İtalyan hocayı övdü.
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