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Hedef Avrupa'da seri galibiyet! Beşiktaş'ın rakibi Crystal Palace

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace'ı ağırlayacak. Siyah beyazlı ekip, Avrupa'da 2'de 2 yaparak yerini sağlamlaştırmak istiyor. İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:43
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 09:44
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Hedef Avrupa'da seri galibiyet! Beşiktaş'ın rakibi Crystal Palace

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek.

Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlı futbol takımı, İngiliz ekibini de yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Miretti, Trossard, Vlahovic

Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Ahanor, Khalaili, Wharton, Timber, Mitchell, Kamada, Pino, Larsen

ORKUN KÖKÇÜ, FORMASINDAN UZAK KALACAK

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace maçında forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan ve Süper Lig'deki Trabzonspor maçını kaçıran Orkun Kökçü, İngiliz ekibiyle oynanacak mücadelede de sahadaki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA DOLU DİZGİN

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı.

Söz konusu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 4 defa da topu kendi ağlarında gördü.

Siyah-beyazlılar, CrystalPalace maçıyla Avrupa'da kazanma alışkanlığını devam ettirmeyi hedefliyor.

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