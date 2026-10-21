Bakan Gürlek açıkladı: Borsa soruşturmasında 88 tutuklama
Bakan Gürlek açıkladı: Borsa soruşturmasında 88 tutuklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler ve haksız kazanç iddialarına yönelik yürütülen soruşturmaların son durumunu açıkladı. Gürlek, bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 88 şüphelinin tutuklandığını ve 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 21:21
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 21:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturmalar kapsamında 404 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bu kişilerden 88'i tutuklanırken, 26 şüpheli gözaltına alındı ve 195 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Soruşturmalar kapsamında firari durumda bulunan 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Adli makamlar, şüphelilerin mali bağlantılarının tespit edilmesi ve hukuka aykırı işlemlerden elde edildiği değerlendirilen kazançların belirlenmesi amacıyla incelemelerine devam ediyor.
351 kişi ve 102 şirket hakkında mal varlığı tedbiri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaların mali boyutuna ilişkin tedbir kararları da açıklandı. Bakan Gürlek, 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verildiğini bildirdi.
Toplam 453 gerçek ve tüzel kişiyi kapsayan tedbirlerle soruşturma konusu mal varlıklarının korunması ve mali hareketlerin denetim altında tutulması amaçlanıyor. Tedbir uygulanan mal varlıklarının toplam parasal büyüklüğüne ilişkin açıklamada herhangi bir tutar paylaşılmadı.
TMSF hesaplarına iade işlemleri sürüyor
Soruşturmalar kapsamında haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan hesaplara yaptığı iadelerin devam ettiği bildirildi.
Bakan Gürlek, iade edilen tutarların ve soruşturma kapsamında elde edilen bulguların ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından takip edildiğini belirtti. Adli soruşturmaların, mali incelemeler ve iade işlemleriyle eş zamanlı olarak yürütüldüğünü ifade etti.
İade edilen toplam tutara, iade işlemi gerçekleştiren kişi ve şirket sayısına ilişkin ayrıntılar ise açıklamada yer almadı.
Bakan Gürlek'ten yatırımcıların haklarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların haklarını ve birikimlerini korumaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edilmesinin önlenmesi amacıyla soruşturmaların somut deliller doğrultusunda yürütüldüğünü kaydetti.
Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımız müsterih olsun; şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız."
Hiçbir vatandaşın hakkının kayba uğramaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaların devam edeceğini belirten Gürlek, soruşturmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.
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Bakan Gürlek açıkladı: Borsa soruşturmasında 88 tutuklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler ve haksız kazanç iddialarına yönelik yürütülen soruşturmaların son durumunu açıkladı. Gürlek, bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 88 şüphelinin tutuklandığını ve 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.
Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturmalar kapsamında 404 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bu kişilerden 88'i tutuklanırken, 26 şüpheli gözaltına alındı ve 195 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Soruşturmalar kapsamında firari durumda bulunan 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Adli makamlar, şüphelilerin mali bağlantılarının tespit edilmesi ve hukuka aykırı işlemlerden elde edildiği değerlendirilen kazançların belirlenmesi amacıyla incelemelerine devam ediyor.
351 kişi ve 102 şirket hakkında mal varlığı tedbiri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaların mali boyutuna ilişkin tedbir kararları da açıklandı. Bakan Gürlek, 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verildiğini bildirdi.
Toplam 453 gerçek ve tüzel kişiyi kapsayan tedbirlerle soruşturma konusu mal varlıklarının korunması ve mali hareketlerin denetim altında tutulması amaçlanıyor. Tedbir uygulanan mal varlıklarının toplam parasal büyüklüğüne ilişkin açıklamada herhangi bir tutar paylaşılmadı.
TMSF hesaplarına iade işlemleri sürüyor
Soruşturmalar kapsamında haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan hesaplara yaptığı iadelerin devam ettiği bildirildi.
Bakan Gürlek, iade edilen tutarların ve soruşturma kapsamında elde edilen bulguların ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından takip edildiğini belirtti. Adli soruşturmaların, mali incelemeler ve iade işlemleriyle eş zamanlı olarak yürütüldüğünü ifade etti.
İade edilen toplam tutara, iade işlemi gerçekleştiren kişi ve şirket sayısına ilişkin ayrıntılar ise açıklamada yer almadı.
Bakan Gürlek'ten yatırımcıların haklarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların haklarını ve birikimlerini korumaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edilmesinin önlenmesi amacıyla soruşturmaların somut deliller doğrultusunda yürütüldüğünü kaydetti.
Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımız müsterih olsun; şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız."
Hiçbir vatandaşın hakkının kayba uğramaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaların devam edeceğini belirten Gürlek, soruşturmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.
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