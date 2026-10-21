Bakan Tekin'den CHP'ye sürpriz ziyaret: Nedeni belli oldu
Bakan Tekin'den CHP'ye sürpriz ziyaret: Nedeni belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin nedeni açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Tekin, görüşmenin siyasi içerik taşımadığını, 18 Kasım'da yapılacak kızının nikah törenine davette bulunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi. Tekin, görüşmede yalnızca ailevi konuların konuşulduğunu belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 21:31
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 21:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Aktarılan bilgilere göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti. Tekin'i parti genel merkezinde eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya karşıladı.
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, görüşmenin nedenine ilişkin bilgi verdi. Tekin, Kılıçdaroğlu'nu kızının nikah törenine davet etmek amacıyla ziyaret ettiğini ifade etti.
Bakan Tekin ziyaretin nedenini açıkladı
Bakan Tekin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "18 Kasım günü kızımın nikahı var. Ben Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim. Görüşmemizin konusu buydu, bir nezaket ziyaretiydi" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun daveti kabul ettiğini belirten Tekin, görüşmenin olumlu bir ortamda gerçekleştiğini aktardı. Ziyaret sırasında siyasi gündeme ilişkin herhangi bir konunun ele alınmadığını vurguladı.
Görüşmede siyasi konular konuşulmadı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, ziyaretin tamamen kişisel ve ailevi bir amaç taşıdığını belirterek görüşmenin içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Özel, ailevi konular konuşuldu. Karşılıklı siyasi bir konuya girmedik. O bizim kızımıza mutluluklar diledi, biz de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı ifade ettik."
Nikah töreni 18 Kasım'da
Bakan Tekin, kızının nikah töreninin 18 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
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Bakan Tekin'den CHP'ye sürpriz ziyaret: Nedeni belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin nedeni açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Tekin, görüşmenin siyasi içerik taşımadığını, 18 Kasım'da yapılacak kızının nikah törenine davette bulunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi. Tekin, görüşmede yalnızca ailevi konuların konuşulduğunu belirtti.
Aktarılan bilgilere göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti. Tekin'i parti genel merkezinde eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya karşıladı.
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, görüşmenin nedenine ilişkin bilgi verdi. Tekin, Kılıçdaroğlu'nu kızının nikah törenine davet etmek amacıyla ziyaret ettiğini ifade etti.
Bakan Tekin ziyaretin nedenini açıkladı
Bakan Tekin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "18 Kasım günü kızımın nikahı var. Ben Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim. Görüşmemizin konusu buydu, bir nezaket ziyaretiydi" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun daveti kabul ettiğini belirten Tekin, görüşmenin olumlu bir ortamda gerçekleştiğini aktardı. Ziyaret sırasında siyasi gündeme ilişkin herhangi bir konunun ele alınmadığını vurguladı.
Görüşmede siyasi konular konuşulmadı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, ziyaretin tamamen kişisel ve ailevi bir amaç taşıdığını belirterek görüşmenin içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Özel, ailevi konular konuşuldu. Karşılıklı siyasi bir konuya girmedik. O bizim kızımıza mutluluklar diledi, biz de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı ifade ettik."
Nikah töreni 18 Kasım'da
Bakan Tekin, kızının nikah töreninin 18 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
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