Yunanistan’da Libya kararı paniği! “Biz uyurken Türkiye ilerliyor”
Yunanistan’da Libya kararı paniği! “Biz uyurken Türkiye ilerliyor”
Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile 2019’da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını onaylaması Atina’da gündem oldu. Yunan basını, kararı Ankara’nın diplomatik kazanımı olarak yorumlarken “Biz uyurken Türkiye ilerliyor” ifadeleriyle Türkiye’nin Libya’daki etkisinin artmasına dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 14:13
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 14:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Yunan basınında geniş yankı buldu. Haber ve yorumlarda karar, Ankara'nın diplomatik başarısı olarak değerlendirilirken Türkiye'nin Libya'daki etkisini artırdığına dikkat çekildi.
ANKARA VE LİBYA'DAN İŞBİRLİĞİ MESAJI
Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan mutabakatı salı günü onayladı.
Kararı memnuniyetle karşılayan Dışişleri Bakanlığı, mutabakatın uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde iki ülkenin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözettiğini belirtti. Açıklamada, anlaşmanın ikili işbirliğinin derinleşmesine katkı sağladığı vurgulandı.
Libya Devlet Yüksek Konseyi de ülkenin denizlerdeki haklarının korunması ve Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesi için ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasının önemine işaret etti. Konsey, yetkili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.
ATİNA'NIN İTİRAZLARI SÜRÜYOR
Yunanistan, adaların kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge haklarını gerekçe göstererek Türkiye-Libya mutabakatına karşı çıkıyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'in de onay sürecini engellemek veya ertelemek amacıyla bu ay Bingazi'de Halife Hafter ile görüştüğü ileri sürülmüştü.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, onay kararının ardından yaptığı açıklamada mutabakata yönelik itirazlarını yineledi. Bakanlık, Libya Temsilciler Meclisi'nin kararının Atina'nın anlaşmaya ilişkin tutumunu değiştirmediğini belirtti.
YUNAN BASINI: TÜRKİYE'NİN ETKİSİ BÜYÜYOR
Yunan haber sitesi Iefimerida, kararın Atina açısından sonuçlarını ele aldığı haberinde, Türkiye'nin Libya'daki etkisinin arttığını yazdı. Haberde, Girit'in güneyindeki deniz yetki alanları nedeniyle Atina ile Trablus arasında anlaşmazlık yaşanırken alınan kararın Yunanistan için yeni zorluklar doğurduğu belirtildi. Onayın, Türkiye ile Libya arasında yeni işbirliklerinin önünü açabileceği değerlendirildi.
Sigmalive ise gelişmeyi "Atina'ya tokat" ifadesiyle aktardı. Haberde, Türkiye'nin bölgenin enerji ve jeostratejik dengelerindeki konumunu güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde alınan kararın, Yunanistan'ın diplomatik manevra alanını daralttığı yorumu yapıldı.
ANKARA'NIN DOĞU LİBYA TEMASLARINA DİKKAT ÇEKTİLER
Eleftheria, kararı "Yunanistan için ağır darbe" olarak nitelendirdi. Gelişmenin sürpriz olmadığı belirtilen haberde, Ankara'nın uzun süredir yürüttüğü diplomatik çalışmaların sonuç verdiği ifade edildi. Türkiye'nin ekonomik işbirliği, siyasi temaslar ve askerî iletişim kanallarıyla Doğu Libya'daki etkisini genişlettiği kaydedildi.
Banking News de onayı Yunanistan açısından "büyük yenilgi", Türkiye açısından ise diplomatik zafer olarak değerlendirdi. Haberde, mutabakatın Girit çevresi ve Doğu Akdeniz'deki dengeler üzerindeki etkisine dikkat çekildi.
RThess ise eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'ın eleştirilerine yer verdi. Haberde, "Biz uykudayken Türkiye'nin ilerleyişi sürüyor" ifadesi öne çıkarıldı.
2019'DA BAŞLAYAN SÜREÇTE YENİ AŞAMA
Türkiye ile dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan mutabakat, iki ülkenin Akdeniz'deki deniz yetki alanları arasındaki sınırı belirlemeyi amaçlıyor. Anlaşma, 5 Aralık 2019'da TBMM'de kabul edildi ve daha sonra Birleşmiş Milletler nezdinde tescil edildi.
Libya'daki siyasi bölünme nedeniyle Temsilciler Meclisi'nin karşı çıktığı mutabakat, Ankara ile ülkenin doğusundaki yönetim arasındaki temasların da önemli gündem maddelerinden biri oldu. Türkiye, bu süreçte hem Trablus yönetimi hem de Hafter'in kontrolündeki kesimlerle ilişkilerini geliştirdi.
Temsilciler Meclisi'nin onayı, mutabakatın Libya'daki kabul süreci açısından önemli bir adım oluşturdu. Ancak Yunanistan'ın itirazları ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmazlıklar sürüyor.
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Yunanistan’da Libya kararı paniği! “Biz uyurken Türkiye ilerliyor”
Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile 2019’da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını onaylaması Atina’da gündem oldu. Yunan basını, kararı Ankara’nın diplomatik kazanımı olarak yorumlarken “Biz uyurken Türkiye ilerliyor” ifadeleriyle Türkiye’nin Libya’daki etkisinin artmasına dikkat çekti.
Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Yunan basınında geniş yankı buldu. Haber ve yorumlarda karar, Ankara'nın diplomatik başarısı olarak değerlendirilirken Türkiye'nin Libya'daki etkisini artırdığına dikkat çekildi.
ANKARA VE LİBYA'DAN İŞBİRLİĞİ MESAJI
Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan mutabakatı salı günü onayladı.
Kararı memnuniyetle karşılayan Dışişleri Bakanlığı, mutabakatın uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde iki ülkenin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözettiğini belirtti. Açıklamada, anlaşmanın ikili işbirliğinin derinleşmesine katkı sağladığı vurgulandı.
Libya Devlet Yüksek Konseyi de ülkenin denizlerdeki haklarının korunması ve Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesi için ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasının önemine işaret etti. Konsey, yetkili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.
ATİNA'NIN İTİRAZLARI SÜRÜYOR
Yunanistan, adaların kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge haklarını gerekçe göstererek Türkiye-Libya mutabakatına karşı çıkıyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'in de onay sürecini engellemek veya ertelemek amacıyla bu ay Bingazi'de Halife Hafter ile görüştüğü ileri sürülmüştü.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, onay kararının ardından yaptığı açıklamada mutabakata yönelik itirazlarını yineledi. Bakanlık, Libya Temsilciler Meclisi'nin kararının Atina'nın anlaşmaya ilişkin tutumunu değiştirmediğini belirtti.
YUNAN BASINI: TÜRKİYE'NİN ETKİSİ BÜYÜYOR
Yunan haber sitesi Iefimerida, kararın Atina açısından sonuçlarını ele aldığı haberinde, Türkiye'nin Libya'daki etkisinin arttığını yazdı. Haberde, Girit'in güneyindeki deniz yetki alanları nedeniyle Atina ile Trablus arasında anlaşmazlık yaşanırken alınan kararın Yunanistan için yeni zorluklar doğurduğu belirtildi. Onayın, Türkiye ile Libya arasında yeni işbirliklerinin önünü açabileceği değerlendirildi.
Sigmalive ise gelişmeyi "Atina'ya tokat" ifadesiyle aktardı. Haberde, Türkiye'nin bölgenin enerji ve jeostratejik dengelerindeki konumunu güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde alınan kararın, Yunanistan'ın diplomatik manevra alanını daralttığı yorumu yapıldı.
ANKARA'NIN DOĞU LİBYA TEMASLARINA DİKKAT ÇEKTİLER
Eleftheria, kararı "Yunanistan için ağır darbe" olarak nitelendirdi. Gelişmenin sürpriz olmadığı belirtilen haberde, Ankara'nın uzun süredir yürüttüğü diplomatik çalışmaların sonuç verdiği ifade edildi. Türkiye'nin ekonomik işbirliği, siyasi temaslar ve askerî iletişim kanallarıyla Doğu Libya'daki etkisini genişlettiği kaydedildi.
Banking News de onayı Yunanistan açısından "büyük yenilgi", Türkiye açısından ise diplomatik zafer olarak değerlendirdi. Haberde, mutabakatın Girit çevresi ve Doğu Akdeniz'deki dengeler üzerindeki etkisine dikkat çekildi.
RThess ise eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'ın eleştirilerine yer verdi. Haberde, "Biz uykudayken Türkiye'nin ilerleyişi sürüyor" ifadesi öne çıkarıldı.
2019'DA BAŞLAYAN SÜREÇTE YENİ AŞAMA
Türkiye ile dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan mutabakat, iki ülkenin Akdeniz'deki deniz yetki alanları arasındaki sınırı belirlemeyi amaçlıyor. Anlaşma, 5 Aralık 2019'da TBMM'de kabul edildi ve daha sonra Birleşmiş Milletler nezdinde tescil edildi.
Libya'daki siyasi bölünme nedeniyle Temsilciler Meclisi'nin karşı çıktığı mutabakat, Ankara ile ülkenin doğusundaki yönetim arasındaki temasların da önemli gündem maddelerinden biri oldu. Türkiye, bu süreçte hem Trablus yönetimi hem de Hafter'in kontrolündeki kesimlerle ilişkilerini geliştirdi.
Temsilciler Meclisi'nin onayı, mutabakatın Libya'daki kabul süreci açısından önemli bir adım oluşturdu. Ancak Yunanistan'ın itirazları ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmazlıklar sürüyor.
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