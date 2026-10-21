Zonguldak'ta çöken binadan acı haber geldi

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde daha önce kısmi göçük meydana gelen bir binanın yakınındaki başka bir bina çöktü. Olayda enkaz altında kalan iki kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralı olarak kurtarıldı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 21:12
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 21:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olay, saat 17.50 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Geçen pazar günü etkili olan sağanak yağışın ardından kullanılmayan iki katlı bir binada göçük yaşanmıştı. Söz konusu yapının yakınında bulunan ve bir ailenin yaşadığı başka bir bina da çöktü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde iki kişinin enkaz altında kaldığı belirlendi. Bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Enkazdan bir kişi yaralı çıkarıldı
Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan Kenan Akçaarman yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Enkaz altında kalan diğer kişiye ulaşmak için çalışmalar sürdürüldü. Ekiplerin müdahalesi sonucunda bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği, olayla ilgili aktarılan bilgilerde Türkan Akçaarman ve Türkan Özhan olarak farklı şekillerde yer aldı.
Vali Hacıbektaşoğlu can kaybını doğruladı
Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaştığını belirtti.
Hacıbektaşoğlu, "Hemen çok kısa zamanda ekiplerimiz, AFAD, itfaiye, UMKE ekipleri müdahale etmiştir. Bir vatandaşımız yaralı olarak enkazdan çok kısa bir sürede kurtarılmıştır. Onun sağlık durumu iyi. Bir vatandaşımız da az önce maalesef ölü olarak çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.
Binanın çökme nedeni araştırılıyor
Çöken yapının eski bir bina olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, olayın nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından belirleneceğini ifade etti.
Vali Hacıbektaşoğlu, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda tabi bina eski bir bina. Bütün ekiplerimiz burada. İncelenecek, bakılacak. Neden kaynaklandığı zaten yine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da gerekli inceleme başlatılmıştır" dedi.
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Zonguldak'ta çöken binadan acı haber geldi
Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde daha önce kısmi göçük meydana gelen bir binanın yakınındaki başka bir bina çöktü. Olayda enkaz altında kalan iki kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralı olarak kurtarıldı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.
Olay, saat 17.50 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Geçen pazar günü etkili olan sağanak yağışın ardından kullanılmayan iki katlı bir binada göçük yaşanmıştı. Söz konusu yapının yakınında bulunan ve bir ailenin yaşadığı başka bir bina da çöktü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde iki kişinin enkaz altında kaldığı belirlendi. Bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Enkazdan bir kişi yaralı çıkarıldı
Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan Kenan Akçaarman yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Enkaz altında kalan diğer kişiye ulaşmak için çalışmalar sürdürüldü. Ekiplerin müdahalesi sonucunda bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği, olayla ilgili aktarılan bilgilerde Türkan Akçaarman ve Türkan Özhan olarak farklı şekillerde yer aldı.
Vali Hacıbektaşoğlu can kaybını doğruladı
Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaştığını belirtti.
Hacıbektaşoğlu, "Hemen çok kısa zamanda ekiplerimiz, AFAD, itfaiye, UMKE ekipleri müdahale etmiştir. Bir vatandaşımız yaralı olarak enkazdan çok kısa bir sürede kurtarılmıştır. Onun sağlık durumu iyi. Bir vatandaşımız da az önce maalesef ölü olarak çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.
Binanın çökme nedeni araştırılıyor
Çöken yapının eski bir bina olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, olayın nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından belirleneceğini ifade etti.
Vali Hacıbektaşoğlu, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda tabi bina eski bir bina. Bütün ekiplerimiz burada. İncelenecek, bakılacak. Neden kaynaklandığı zaten yine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da gerekli inceleme başlatılmıştır" dedi.
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