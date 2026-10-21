İletişim Başkanı Duran'dan Bedir Mutabakatı açıklaması
İletişim Başkanı Duran'dan Bedir Mutabakatı açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı'na ilişkin açıklamada bulundu. Duran, Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan mutabakatın dört ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Anlaşma kapsamında askeri üretim, teknik eğitim ve araştırma geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 18:22
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 18:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki iş birliklerini güçlendirmeyi sürdürdüğünü ifade etti. Türkiye'nin bu çalışmalarla bölgesel barış, huzur ve istikrara katkı sunmaya devam ettiğini kaydetti.
Duran, açıklamasında, "Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında imzalanan 'Bedir' Mutabakat Zaptı, dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu" ifadelerini kullandı.
Dört ülke askeri üretim ve Ar-Ge alanında iş birliği yapacak
Bedir Mutabakat Zaptı, dört ülke arasında savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesini hedefliyor. Mutabakat kapsamında askeri üretimde ortak çalışmaların teşvik edilmesi, ülkelerin askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve teknik askeri eğitim faaliyetlerinde iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.
Araştırma geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları da mutabakatın temel başlıkları arasında yer alıyor. Dört ülkenin savunma bakanlıkları arasında imzalanan düzenleme, askeri teknoloji ve eğitim alanlarında ortak faaliyetler yürütülmesini öngörüyor.
Bedir Mutabakatı için dayanışma mesajı
Mutabakatın savunma alanındaki iş birliğine katkı sağlayacağını belirten Duran, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:
"Askeri üretimde iş birliğinin teşvik edilmesini, dört ülkenin askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesini, teknik askeri eğitim ve araştırma geliştirme (Ar-Ge) alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini amaçlayan bu mutabakatın, savunma alanındaki dayanışmamızı daha da güçlendireceğine inanıyorum."
Duran, açıklamasını "Bu önemli mutabakatın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.
Mutabakat kapsamında askeri üretim, eğitim ve Ar-Ge alanlarında yürütülecek ortak çalışmaların uygulama takvimi ve proje ayrıntıları ise açıklamada yer almadı.
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İletişim Başkanı Duran'dan Bedir Mutabakatı açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı'na ilişkin açıklamada bulundu. Duran, Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan mutabakatın dört ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Anlaşma kapsamında askeri üretim, teknik eğitim ve araştırma geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki iş birliklerini güçlendirmeyi sürdürdüğünü ifade etti. Türkiye'nin bu çalışmalarla bölgesel barış, huzur ve istikrara katkı sunmaya devam ettiğini kaydetti.
Duran, açıklamasında, "Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında imzalanan 'Bedir' Mutabakat Zaptı, dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu" ifadelerini kullandı.
Dört ülke askeri üretim ve Ar-Ge alanında iş birliği yapacak
Bedir Mutabakat Zaptı, dört ülke arasında savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesini hedefliyor. Mutabakat kapsamında askeri üretimde ortak çalışmaların teşvik edilmesi, ülkelerin askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve teknik askeri eğitim faaliyetlerinde iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.
Araştırma geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları da mutabakatın temel başlıkları arasında yer alıyor. Dört ülkenin savunma bakanlıkları arasında imzalanan düzenleme, askeri teknoloji ve eğitim alanlarında ortak faaliyetler yürütülmesini öngörüyor.
Bedir Mutabakatı için dayanışma mesajı
Mutabakatın savunma alanındaki iş birliğine katkı sağlayacağını belirten Duran, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:
"Askeri üretimde iş birliğinin teşvik edilmesini, dört ülkenin askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesini, teknik askeri eğitim ve araştırma geliştirme (Ar-Ge) alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini amaçlayan bu mutabakatın, savunma alanındaki dayanışmamızı daha da güçlendireceğine inanıyorum."
Duran, açıklamasını "Bu önemli mutabakatın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.
Mutabakat kapsamında askeri üretim, eğitim ve Ar-Ge alanlarında yürütülecek ortak çalışmaların uygulama takvimi ve proje ayrıntıları ise açıklamada yer almadı.
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