Erdoğan ile Aliyev görüştü: Gündemde Ankara zirvesi var
Erdoğan ile Aliyev görüştü: Gündemde Ankara zirvesi var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Aliyev'i Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'ne davet etti.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 21:26
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 21:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider telefon görüşmesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin iki ülkenin kardeşlik bağlarından aldığı güçle daha ileri seviyelere taşınacağını ifade etti. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler de gündeme geldi.
Erdoğan'dan Aliyev'e Ankara zirvesi daveti
Telefon görüşmesinin önemli gündem maddelerinden biri, Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i zirveye davet etti.
Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü bir kez daha kutladı. İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mesajını yineledi.
Azerbaycan, 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını yeniden ilan etmişti. Ülke, 2026 yılında bağımsızlığının yeniden kazanılmasının 35. yıl dönümünü kutluyor.
Ankara'daki zirve diplomatik temaslara sahne olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aliyev'e ilettiği davetle birlikte Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, iki liderin görüşmesinde öne çıkan başlıklardan biri oldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasında, zirve kapsamında yapılabilecek ikili görüşmelere veya gündeme alınacak somut anlaşmalara ilişkin ayrıntı verilmedi. Zirvenin programına ilişkin resmî açıklamalar, diplomatik temasların kapsamını belirleyecek.
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Erdoğan ile Aliyev görüştü: Gündemde Ankara zirvesi var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Aliyev'i Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'ne davet etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider telefon görüşmesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin iki ülkenin kardeşlik bağlarından aldığı güçle daha ileri seviyelere taşınacağını ifade etti. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler de gündeme geldi.
Erdoğan'dan Aliyev'e Ankara zirvesi daveti
Telefon görüşmesinin önemli gündem maddelerinden biri, Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i zirveye davet etti.
Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü bir kez daha kutladı. İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mesajını yineledi.
Azerbaycan, 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını yeniden ilan etmişti. Ülke, 2026 yılında bağımsızlığının yeniden kazanılmasının 35. yıl dönümünü kutluyor.
Ankara'daki zirve diplomatik temaslara sahne olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aliyev'e ilettiği davetle birlikte Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, iki liderin görüşmesinde öne çıkan başlıklardan biri oldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasında, zirve kapsamında yapılabilecek ikili görüşmelere veya gündeme alınacak somut anlaşmalara ilişkin ayrıntı verilmedi. Zirvenin programına ilişkin resmî açıklamalar, diplomatik temasların kapsamını belirleyecek.
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