Bölgeyi daha da karıştıracak iddia! ABD ve İsrail'den seçim sonrası İran planı
Bölgeyi daha da karıştıracak iddia! ABD ve İsrail'den seçim sonrası İran planı
ABD ve İsrail'in ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar için 'somut planlar hazırladığı' öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 07:57
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 09:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li yetkililer ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan diğer kaynaklar, ABD ve İsrail ordularının ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yapılacak yeni saldırılar için "somut planlar hazırladığını" ileri sürdü.
ABD'li yetkililer, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bu hafta İsrail'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek yeni saldırıları görüştüğünü iddia etti.
Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay bir saldırı başlatmaya karar vermesi ihtimali olduğunu belirtirken, bir yetkili Trump'ın "İran'ın nükleer silah elde edememesini sağlamak" için tüm seçenekleri masada tuttuğunu öne sürdü.
Bazı yetkililer ise benzin fiyatlarının daha da yükselmesinin önlenmesi için olası saldırıların rafinerileri ve petrol altyapısını hedef almayacağını ileri sürdü.
Konuya ilişkin bilgi sahibi ABD'li ve İsrailli savunma yetkilileri, İsrail ve ABD'nin bu ayın başında İran'a saldırmaya çok yaklaştığını ancak Trump'ın son anda saldırıyı erteleme kararı aldığını öne sürdü.
İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir komutan, tekrarlanan planlama çabalarının askeri planlamacılar arasında "günden güne değişen bir kafa karışıklığına" yol açtığını belirtti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
08.56 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve "öyle ya da böyle yakında bir şeyler olacağını" söyledi.
08.03 İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzey kesiminde petrol yüklerini gemiden gemiye aktaran 4 geminin eş zamanlı vurulduğunu ve yanmaya devam ettiğini bildirdi.
04.00 Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün herhangi bir kısıtlama olmaksızın yeniden sağlanması çağrısında bulundu.
03.02 ABD ve İsrail'in ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar için "somut planlar hazırladığı" öne sürüldü.
00.22 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşa girmesinin sebebinin Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu kaydederek, bunun "yaptığı en iyi işlerden biri" olduğunu savundu.
00.00 İsrail'e ait savaş uçaklarının 19 Ekim Pazartesi günü İran sınırına yakın noktalarda uçuş gerçekleştirerek "güç gösterisinde" bulunduğu iddia edildi.
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Bölgeyi daha da karıştıracak iddia! ABD ve İsrail'den seçim sonrası İran planı
ABD ve İsrail'in ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar için 'somut planlar hazırladığı' öne sürüldü.
The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li yetkililer ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan diğer kaynaklar, ABD ve İsrail ordularının ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yapılacak yeni saldırılar için "somut planlar hazırladığını" ileri sürdü.
ABD'li yetkililer, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bu hafta İsrail'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek yeni saldırıları görüştüğünü iddia etti.
Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay bir saldırı başlatmaya karar vermesi ihtimali olduğunu belirtirken, bir yetkili Trump'ın "İran'ın nükleer silah elde edememesini sağlamak" için tüm seçenekleri masada tuttuğunu öne sürdü.
Bazı yetkililer ise benzin fiyatlarının daha da yükselmesinin önlenmesi için olası saldırıların rafinerileri ve petrol altyapısını hedef almayacağını ileri sürdü.
Konuya ilişkin bilgi sahibi ABD'li ve İsrailli savunma yetkilileri, İsrail ve ABD'nin bu ayın başında İran'a saldırmaya çok yaklaştığını ancak Trump'ın son anda saldırıyı erteleme kararı aldığını öne sürdü.
İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir komutan, tekrarlanan planlama çabalarının askeri planlamacılar arasında "günden güne değişen bir kafa karışıklığına" yol açtığını belirtti.
08.56 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve "öyle ya da böyle yakında bir şeyler olacağını" söyledi.
08.03 İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzey kesiminde petrol yüklerini gemiden gemiye aktaran 4 geminin eş zamanlı vurulduğunu ve yanmaya devam ettiğini bildirdi.
04.00 Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün herhangi bir kısıtlama olmaksızın yeniden sağlanması çağrısında bulundu.
03.02 ABD ve İsrail'in ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar için "somut planlar hazırladığı" öne sürüldü.
00.22 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşa girmesinin sebebinin Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu kaydederek, bunun "yaptığı en iyi işlerden biri" olduğunu savundu.
00.00 İsrail'e ait savaş uçaklarının 19 Ekim Pazartesi günü İran sınırına yakın noktalarda uçuş gerçekleştirerek "güç gösterisinde" bulunduğu iddia edildi.
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