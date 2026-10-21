Altınbaş Holding'e fon soruşturması

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kardeşi İnan Altınbaş ise gözaltına alındı, diğer aile fertlerinin tüm malvarlıkları donduruldu.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:35
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 10:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Atlas Portföy’ün sahibi Nusret Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, kardeşi İnan Altınbaş’ın yakalandığı bildirildi. Altınbaş ailesinin mal varlıklarının dondurulduğu, Atlas Portföy’de ise eylül ayında 16 milyar liralık fon çıkışı gerçekleştiğinin tespit edildiği aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) raporları ve başvuruları doğrultusunda yürütülen incelemeler kapsamında Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin iddialar değerlendirildi. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Altınbaş ailesine yönelik operasyon
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, gözaltı kararı verilen isimler arasında Atlas Portföy’ün sahibi Nusret Altınbaş da bulunuyor. Nusret Altınbaş’ın kardeşi İnan Altınbaş’ın yakalandığı, Nusret Altınbaş’ın ise arandığı bildirildi.
Haberde ayrıca Altınbaş ailesinin mal varlıklarının dondurulduğu bilgisi paylaşıldı. Söz konusu tedbire ilişkin ayrıntılı karar metni ise aktarılan bilgiler arasında yer almadı.
Atlas Portföy’de 16 milyar liralık fon çıkışı
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Atlas Portföy’deki fon hareketleri oldu. Haberde, şirketin fon krizinin yaşandığı eylül ayı içerisinde 16 milyar liralık fon çıkışı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.
Atlas Portföy’ün olağanüstü tasfiye sürecinde olduğu bilgisi de haberde yer aldı. Fon hareketlerinin ve sermaye piyasası işlemlerinin soruşturma kapsamında incelendiği aktarıldı.
Işıklar Enerji hisselerindeki yükseliş de gündemde
Haberde, Nusret Altınbaş’ın yaklaşık dört ay önce ceza aldığı belirtilen Işıklar Enerji (IEYHO) hisselerindeki fiyat hareketlerine de dikkat çekildi.
520 milyon lira net zarar açıkladığı belirtilen şirketin piyasa değerinin bir yıl içinde 8 milyar liradan 125 milyar liraya yükseldiği ifade edildi. Habere göre savcılık, inceleme altındaki aralarında IEYHO ve ODINE’ın da bulunduğu 25 hisse senedi için SPK’dan ayrıntılı takas ve işlem raporu talep etti.
Soruşturma devam ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin iddialar ve SPK raporları doğrultusunda adli süreç devam ediyor. Gözaltı kararları, mal varlıklarına yönelik tedbirler ve fon hareketlerine ilişkin tespitlerin soruşturma dosyası kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
Hakkında soruşturma yürütülen kişilerle ilgili iddialar yargı süreci içinde netlik kazanacak.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Altınbaş Holding'e fon soruşturması
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kardeşi İnan Altınbaş ise gözaltına alındı, diğer aile fertlerinin tüm malvarlıkları donduruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Atlas Portföy’ün sahibi Nusret Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, kardeşi İnan Altınbaş’ın yakalandığı bildirildi. Altınbaş ailesinin mal varlıklarının dondurulduğu, Atlas Portföy’de ise eylül ayında 16 milyar liralık fon çıkışı gerçekleştiğinin tespit edildiği aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) raporları ve başvuruları doğrultusunda yürütülen incelemeler kapsamında Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin iddialar değerlendirildi. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Altınbaş ailesine yönelik operasyon
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, gözaltı kararı verilen isimler arasında Atlas Portföy’ün sahibi Nusret Altınbaş da bulunuyor. Nusret Altınbaş’ın kardeşi İnan Altınbaş’ın yakalandığı, Nusret Altınbaş’ın ise arandığı bildirildi.
Haberde ayrıca Altınbaş ailesinin mal varlıklarının dondurulduğu bilgisi paylaşıldı. Söz konusu tedbire ilişkin ayrıntılı karar metni ise aktarılan bilgiler arasında yer almadı.
Atlas Portföy’de 16 milyar liralık fon çıkışı
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Atlas Portföy’deki fon hareketleri oldu. Haberde, şirketin fon krizinin yaşandığı eylül ayı içerisinde 16 milyar liralık fon çıkışı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.
Atlas Portföy’ün olağanüstü tasfiye sürecinde olduğu bilgisi de haberde yer aldı. Fon hareketlerinin ve sermaye piyasası işlemlerinin soruşturma kapsamında incelendiği aktarıldı.
Işıklar Enerji hisselerindeki yükseliş de gündemde
Haberde, Nusret Altınbaş’ın yaklaşık dört ay önce ceza aldığı belirtilen Işıklar Enerji (IEYHO) hisselerindeki fiyat hareketlerine de dikkat çekildi.
520 milyon lira net zarar açıkladığı belirtilen şirketin piyasa değerinin bir yıl içinde 8 milyar liradan 125 milyar liraya yükseldiği ifade edildi. Habere göre savcılık, inceleme altındaki aralarında IEYHO ve ODINE’ın da bulunduğu 25 hisse senedi için SPK’dan ayrıntılı takas ve işlem raporu talep etti.
Soruşturma devam ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin iddialar ve SPK raporları doğrultusunda adli süreç devam ediyor. Gözaltı kararları, mal varlıklarına yönelik tedbirler ve fon hareketlerine ilişkin tespitlerin soruşturma dosyası kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
Hakkında soruşturma yürütülen kişilerle ilgili iddialar yargı süreci içinde netlik kazanacak.
Çok Okunanlar