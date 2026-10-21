SPK raporu sonrası harekete geçildi! Fon soruşturmasında 31 şüpheli için gözaltı kararı
SPK raporu sonrası harekete geçildi! Fon soruşturmasında 31 şüpheli için gözaltı kararı
İstanbul'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında yapılan incelemeler doğrultusunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:33
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 10:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edilen açıklamada, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.
Operasyonda şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı.
Fon soruşturmasında gözaltına alınan isimler: • Çetin Genç – Pirnus Yapı Gayrimenkul Fatih Şubesi Müdürü • Eren Yeşilyurt – Eski Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü • Fadimenur Demir – Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi • Gülsüm Doğan – Atlas Portföy Yöneticisi • Hakan Avdan – Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi • Metin Kartal Emür – Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili • Mustafa Terzi – A1 Capital Portföy Yönetim Kurulu Başkanı • Zuhal Topaloğlu – Atlas Portföy Ortağı • Ümit Yılmaz – Akbank ve ING Bank’ta Portföy Yöneticisi • Seyit Tahir Özek – Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı • Konuralp Özkan – Atlas Portföy Çalışanı • Rüstem Karakaya – Pardus Portföy Yöneticisi • Furkan Açar – Pardus Portföy Yöneticisi • Neda Soydan – Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi • Ömer Eryılmaz – Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi • Mustafa Zeki Kayahan – Hedef Portföy Yöneticisi • Ali Cesur – Pardus Portföy Yönetim Kurulu Üyesi • Anıl Tokat – Hedef Portföy Çalışanı • Mehmet Selim Tunçbilek – Pardus Portföy Genel Müdürü • Ahmet Haluk Güner – Pardus Portföy Çalışanı • Yasemin Yılmaz – DenizBank Finans Yöneticisi • Burak Poyraz – Akbank Portföy Yöneticisi • İnan Altınbaş – Altınbaş Holding Yetkilisi • Ayşegül Kaya – Tera Portföy Yöneticisi • Osman Uçar – Atlas Portföy Yöneticisi • Canan Özdemir – Atlas Portföy Yöneticisi
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SPK raporu sonrası harekete geçildi! Fon soruşturmasında 31 şüpheli için gözaltı kararı
İstanbul'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında yapılan incelemeler doğrultusunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edilen açıklamada, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.
Operasyonda şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı.
Fon soruşturmasında gözaltına alınan isimler: • Çetin Genç – Pirnus Yapı Gayrimenkul Fatih Şubesi Müdürü • Eren Yeşilyurt – Eski Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü • Fadimenur Demir – Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi • Gülsüm Doğan – Atlas Portföy Yöneticisi • Hakan Avdan – Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi • Metin Kartal Emür – Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili • Mustafa Terzi – A1 Capital Portföy Yönetim Kurulu Başkanı • Zuhal Topaloğlu – Atlas Portföy Ortağı • Ümit Yılmaz – Akbank ve ING Bank’ta Portföy Yöneticisi • Seyit Tahir Özek – Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı • Konuralp Özkan – Atlas Portföy Çalışanı • Rüstem Karakaya – Pardus Portföy Yöneticisi • Furkan Açar – Pardus Portföy Yöneticisi • Neda Soydan – Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi • Ömer Eryılmaz – Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi • Mustafa Zeki Kayahan – Hedef Portföy Yöneticisi • Ali Cesur – Pardus Portföy Yönetim Kurulu Üyesi • Anıl Tokat – Hedef Portföy Çalışanı • Mehmet Selim Tunçbilek – Pardus Portföy Genel Müdürü • Ahmet Haluk Güner – Pardus Portföy Çalışanı • Yasemin Yılmaz – DenizBank Finans Yöneticisi • Burak Poyraz – Akbank Portföy Yöneticisi • İnan Altınbaş – Altınbaş Holding Yetkilisi • Ayşegül Kaya – Tera Portföy Yöneticisi • Osman Uçar – Atlas Portföy Yöneticisi • Canan Özdemir – Atlas Portföy Yöneticisi
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