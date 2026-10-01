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Hakemler dosyasında yeni gelişme: İki hakem gözaltında

Hakemler dosyası kapsamında aktif Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel’in gözaltına alındığı bildirildi. İki hakeme ilişkin işlemler dosya kapsamında yürütülürken, sürece dair yeni açıklamalar takip ediliyor.

Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 22:37
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 22:38
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Hakemler dosyasında yeni gelişme: İki hakem gözaltında

Gözaltı işlemleriyle birlikte hakemler dosyasındaki süreç yeniden gündeme geldi. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı işleminin gerekçesine ve dosyanın ayrıntılarına ilişkin paylaşılan ilk bilgiler sınırlı kaldı.

Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltında

Edinilen bilgiye göre, aktif olarak Süper Lig’de hakemlik yapan Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında hakemler dosyası kapsamında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

İki isme yönelik adli sürecin ayrıntılarına ilişkin yetkili makamlardan gelecek açıklamalar bekleniyor.

Soruşturmaya ilişkin ayrıntılar bekleniyor

Gözaltına alınmanın tek başına suçluluk tespiti anlamına gelmediği süreçte, iki hakem hakkındaki işlemlerin hangi suçlama veya şüphe kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin kullanıcının aktardığı bilgilerde ayrıntı yer almadı.

Dosyanın kapsamı, gözaltı gerekçeleri ve iki hakem hakkındaki sonraki adımlar, yetkili makamların açıklamalarıyla netlik kazanacak.

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