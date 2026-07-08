Galatasaray'ın planı belli oldu! Hedef Lesley Ugochukwu
Galatasaray'ın planı belli oldu! Hedef Lesley Ugochukwu
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray dümeni İngiltere'ye kırdı. Sarı kırmızılı ekip, Burnley forması giyen 22 yaşındaki orta saha Lesley Ugochukwu'ya şarta bağlı satın alma maddesi içeren bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:34
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 09:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesine ilk 11'de forma giyebilecek bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Sarı-Kırmızılılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki orta saha Lesley Ugochukwu için harekete geçti. G.Saray'ın Fransız oyuncu için oynama süresi üzerinden bir şart olmak üzere, kiralama teklifi yapacağı ortaya çıktı. Burnley geçtiğimiz sezon Ugochukwu için Chelsea'ye 28.7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Bu yüzden Championship temsilcisinin bonservis beklentisinin 35 milyon euro olduğu öğrenildi. 2004 doğumlu futbolcu, +4 yabancı kuralına da uyum sağlıyor. Galatasaray'ın Burnley'i oynama süresi üzerinden şart ile satın alma maddesiyle ikna etmek istediği ifade edildi. Burnley geçen sezon Premier Lig'den Championship'e düştü. Ugochukwu geçtiğimiz sezon Burnley'de 38 karşılaşmaya çıkarken 3 gol ve 2 asistlik yaptı. 2 bin 494 dakika sahada kaldı. Transfer çalışmalarını sürdüren Cim-Bom, transferi bitiremezse alternatiflere yoğunlaşacak.
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Galatasaray'ın planı belli oldu! Hedef Lesley Ugochukwu
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray dümeni İngiltere'ye kırdı. Sarı kırmızılı ekip, Burnley forması giyen 22 yaşındaki orta saha Lesley Ugochukwu'ya şarta bağlı satın alma maddesi içeren bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesine ilk 11'de forma giyebilecek bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Sarı-Kırmızılılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki orta saha Lesley Ugochukwu için harekete geçti. G.Saray'ın Fransız oyuncu için oynama süresi üzerinden bir şart olmak üzere, kiralama teklifi yapacağı ortaya çıktı. Burnley geçtiğimiz sezon Ugochukwu için Chelsea'ye 28.7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Bu yüzden Championship temsilcisinin bonservis beklentisinin 35 milyon euro olduğu öğrenildi. 2004 doğumlu futbolcu, +4 yabancı kuralına da uyum sağlıyor. Galatasaray'ın Burnley'i oynama süresi üzerinden şart ile satın alma maddesiyle ikna etmek istediği ifade edildi. Burnley geçen sezon Premier Lig'den Championship'e düştü. Ugochukwu geçtiğimiz sezon Burnley'de 38 karşılaşmaya çıkarken 3 gol ve 2 asistlik yaptı. 2 bin 494 dakika sahada kaldı. Transfer çalışmalarını sürdüren Cim-Bom, transferi bitiremezse alternatiflere yoğunlaşacak.
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