Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in tahliye talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına hükmederek davayı 8 Eylül 2026 tarihine erteledi.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 18:40
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 18:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Duruşmada savunma yapan Gökhan Böcek, hakkında yöneltilen suçlamaların suç unsuru taşımadığını belirtti. Soruşturma başladığında yurt dışında bulunduğunu, kendi iradesiyle Türkiye'ye dönerek teslim olduğunu ifade eden Böcek, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunduğunu söyledi.
Hakkındaki beyanların gerçeği yansıtmadığını savunan Gökhan Böcek, babasının görev ve nüfuzunu kullanmadığını dile getirdi. Delillerin toplandığını belirten Böcek, isnat edilen iddiaların ticari ilişkilerden ibaret olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti.
Muhittin Böcek sağlık durumunu mahkemeye anlattı
Muhittin Böcek ise savunmasında sağlık sorunlarına dikkat çekti. Ağır Covid-19 geçirdiğini ve 108 gün yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Böcek, cezaevine girdiğinde 12 ilaç kullanırken bu sayının 25'e yükseldiğini söyledi.
Sağlık raporuna ilişkin süreçte yaşanan gelişmelerin kendisini üzdüğünü ifade eden Böcek, kamu zararı oluşturacak herhangi bir faaliyetin içinde bulunmadığını savundu. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Böcek, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi
Tarafların beyanlarını değerlendiren mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ile Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, davanın bir sonraki duruşmasının 8 Eylül 2026 tarihinde yapılmasına hükmetti.
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Muhittin Böcek'in tahliye talebi reddedildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in tahliye talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına hükmederek davayı 8 Eylül 2026 tarihine erteledi.
Duruşmada savunma yapan Gökhan Böcek, hakkında yöneltilen suçlamaların suç unsuru taşımadığını belirtti. Soruşturma başladığında yurt dışında bulunduğunu, kendi iradesiyle Türkiye'ye dönerek teslim olduğunu ifade eden Böcek, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunduğunu söyledi.
Hakkındaki beyanların gerçeği yansıtmadığını savunan Gökhan Böcek, babasının görev ve nüfuzunu kullanmadığını dile getirdi. Delillerin toplandığını belirten Böcek, isnat edilen iddiaların ticari ilişkilerden ibaret olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti.
Muhittin Böcek sağlık durumunu mahkemeye anlattı
Muhittin Böcek ise savunmasında sağlık sorunlarına dikkat çekti. Ağır Covid-19 geçirdiğini ve 108 gün yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Böcek, cezaevine girdiğinde 12 ilaç kullanırken bu sayının 25'e yükseldiğini söyledi.
Sağlık raporuna ilişkin süreçte yaşanan gelişmelerin kendisini üzdüğünü ifade eden Böcek, kamu zararı oluşturacak herhangi bir faaliyetin içinde bulunmadığını savundu. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Böcek, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi
Tarafların beyanlarını değerlendiren mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ile Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, davanın bir sonraki duruşmasının 8 Eylül 2026 tarihinde yapılmasına hükmetti.
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