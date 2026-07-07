Külliye'de diplomasi trafiği! Erdoğan çifti liderleri karşılıyor

Külliye'de NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resepsiyon öncesinde diplomasi trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan, zirveye katılan liderleri ve eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılıyor. Zirvede güvenlik, savunma, ittifak politikaları ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 20:11
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 20:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Zirve kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişleri gün boyunca devam etti. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i taşıyan uçaklar Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. İki lideri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Ankara'ya ulaşırken, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mohamed Bin Mubarak Fadhel Al Mazrouei de zirve programına katılmak üzere başkente geldi.
Güvenlik gündemi öne çıkıyor
Zirve kapsamında düzenlenen temaslarda savunma sanayisi, Avrupa'nın güvenlik mimarisi, transatlantik iş birliği ve bölgesel güvenlik başlıklarının ele alınması bekleniyor. Liderlerin gerçekleştireceği görüşmelerde ittifakın öncelikli gündem maddeleri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Ukrayna panelinde destek mesajları
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğiyle düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programı kapsamında "Masayı Tersine Çevirmek: Avrupa İçin Bir Güvenlik Sağlayıcısı, Ukrayna" başlıklı panel gerçekleştirildi.
Panele Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha katıldı. Konuşmacılar, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve güvenlik alanındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen, savunma harcamalarının artırılmasının Avrupa'nın güvenliği açısından gerekli olduğunu ifade ederken, Rusya'nın NATO için önemli bir güvenlik tehdidi olmaya devam ettiğini söyledi.
İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard ise Ukrayna'ya yönelik desteğin artırılması gerektiğini belirterek, savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinin kalıcı barış açısından önem taşıdığını dile getirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha da ülkesinin koşulsuz ateşkese hazır olduğunu belirterek, güvenlik garantilerinin ve uluslararası desteğin barış süreci açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.
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Külliye'de diplomasi trafiği! Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
Külliye'de NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resepsiyon öncesinde diplomasi trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan, zirveye katılan liderleri ve eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılıyor. Zirvede güvenlik, savunma, ittifak politikaları ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Zirve kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişleri gün boyunca devam etti. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i taşıyan uçaklar Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. İki lideri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Ankara'ya ulaşırken, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mohamed Bin Mubarak Fadhel Al Mazrouei de zirve programına katılmak üzere başkente geldi.
Güvenlik gündemi öne çıkıyor
Zirve kapsamında düzenlenen temaslarda savunma sanayisi, Avrupa'nın güvenlik mimarisi, transatlantik iş birliği ve bölgesel güvenlik başlıklarının ele alınması bekleniyor. Liderlerin gerçekleştireceği görüşmelerde ittifakın öncelikli gündem maddeleri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Ukrayna panelinde destek mesajları
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğiyle düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programı kapsamında "Masayı Tersine Çevirmek: Avrupa İçin Bir Güvenlik Sağlayıcısı, Ukrayna" başlıklı panel gerçekleştirildi.
Panele Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha katıldı. Konuşmacılar, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve güvenlik alanındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen, savunma harcamalarının artırılmasının Avrupa'nın güvenliği açısından gerekli olduğunu ifade ederken, Rusya'nın NATO için önemli bir güvenlik tehdidi olmaya devam ettiğini söyledi.
İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard ise Ukrayna'ya yönelik desteğin artırılması gerektiğini belirterek, savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinin kalıcı barış açısından önem taşıdığını dile getirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha da ülkesinin koşulsuz ateşkese hazır olduğunu belirterek, güvenlik garantilerinin ve uluslararası desteğin barış süreci açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.
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